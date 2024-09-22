NewJeans Hanni、竇靖童為UGG添時尚味　毛毛靴成Y2K穿搭必備潮物

【UGG／NewJeans Hanni／竇靖童】曾幾何時，UGG是Ugly Shoes代表，不過時移世易，乘Y2K潮流崛起，品牌毛毛靴變成潮物，加上NewJeans成員Hanni、竇靖童等新生代擔任品牌大使，成功改寫命運。



NewJeans成員Hanni演繹UGG「Feels Like UGG」活動（UGG）

在Y2K時尚潮流引領下，於1978年在澳洲加利福尼亞海岸成立的UGG，近年再度回歸時尚行列，吸引一眾年輕人的眼球，本季「Feels Like UGG」集合當今別具個人風格的新世代藝人明星與意見領袖一同演繹全新鞋作，當中最為人熟悉的定必是NewJeans成員Hanni、王菲女兒竇靖童與美國模特兒Alex Consani，讓UGG成為新一代時尚與年輕人的橋樑。

UGG「Feels Like UGG」主題活動（UGG）

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UGG經典鞋款由四塊分割麖皮兼採用標誌​​性雙縫線Twin Seam拼合外，最讓大家鍾愛的必定是既保暖又舒適的鞋籠毛毛材質，在本年UGG秋冬NEW HEIGHTS系列中，一共創作出五款不同長度形態，延續經典雙縫線毛靴作為設計軸心，不過卻巧妙地在鞋底作出變化，移植厚身鞋底演繹出緊貼潮流的千禧時代感。

UGG NEW HEIGHTS秋冬系列（UGG）

UGG NEW HEIGHTS秋冬系列（UGG）

本回UGG NEW HEIGHTS系列的宣傳活動由全球品牌大使Hanni作為領軍人物，她選用上配備三寸高踭時尚厚底、Mid-Cut設定的全新Classic Twin Seam New Heights靴款，內籠沿用品牌獨家研製的UGGplush混紡毛毛物料，確保提供舒適包裹感，而Hanni整個穿搭也展示出Y2K秋冬氣息，簡單一條編織連身背心短裙，披上毛茸茸Emmalyn UGGfluff Puffer Jacket外套，滿載清新型格感，腳上的中筒UGG鞋作更凸顯Hanni的修長小腿，為品牌形象迎來全新高度。

Hanni演繹UGG NEW HEIGHTS秋冬系列（UGG）

Hanni演繹UGG NEW HEIGHTS秋冬系列（UGG）

至於竇靖童的造型則是另一種風格，她與Young Mazino的宣傳照中穿上有帽衛衣襯托七分軍褲、腰間綁有格紋裇衫，鞋履着上人氣Clog款UGG Pumped Slide，讓整個造型展現出街頭混搭風；另外一張照片中更可看到本季UGG新品——UGG Classic Mini Pumped Molded，有幾分MSCHF Big Red Boots大頭紅靴的型態，利用防水膠質包裹鞋身，玩味十足。