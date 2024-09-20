Noel Gallagher聯乘曼城出波衫　Oasis是波衫穿搭的Blokecore先鋒

Oasis宣布重組舉行巡演後，樂隊名字隨即變成網絡熱門關鍵字，任何跟Oasis有關的人和事都極受關注。此時此刻，Oasis創作大腦Noel Gallagher跟英超班霸曼城推出聯乘系列，以自己心愛的球隊為自己樂隊復出增添聲勢。



眾所周知，來自曼徹斯特市的Oasis，隊中Noel與Liam Gallagher兩兄弟是曼城的忠堅球迷，在90年代曼聯雄霸英超的年代，同市死敵曼城未成為豪門，只屬中游份子，然而Gallagher兄弟經常穿上曼城波衫示人以表對球會的忠誠。這種不經意的穿搭方式，卻成為現在Blokecore的重要範本，Gallagher兄弟亦被視為這時尚潮流的重要Icon。

今次跟曼城合作，只有阿哥Noel Gallagher一人上陣，加上曼城波衫讚助品牌PUMA，三方聯乘的DEFINITELY CITY系列，主打是曼城24/25賽季的第四作客波衫，將只用於歐洲賽事穿著。 Noel選用了曼城藍為主調，配混合黃與粉紅，染變色的組合帶點迷幻格調，而背部球衣號碼與球員名字，同樣由Noel操刀，手寫字體跟Oasis率直本性不謀而會。

Noel Gallagher為曼城設計第四作客波衫（Puma）

除今季波衫和復古波衫外，DEFINITELY CITY系列還有其他日常服飾，包括T恤、Polo恤、Track Suit、Bomber Jacket、Shirt Jacket，還有Cap帽、漁夫帽，以及襪子、背包、足球等，是頗完整系列，設計偏向平實，貼近Noel Gallagher日常穿搭風格。

Noel Gallagher親自示範DEFINITELY CITY系列設計（Puma）

至於系列取名為DEFINITELY CITY，當然是向Oasis首張專輯《Definitely Maybe》致敬，這碟今年面世三十周年紀念，成為聯乘設計主題之餘，曼城職球員合力重演唱片封面經典一幕，領隊哥迪奧拿拿著結他Cosplay Noel Gallagher，還有艾達臣、高華錫等球員粉墨登場，這宣傳企劃令系列更見圓滿。

曼城職球員合力重演Oasis首張專輯《Definitely Maybe》唱片封面經典一幕（Puma）