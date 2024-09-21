Prada 2025春夏女裝系列打破傳統　Raf Simons詮釋時尚美核心本義

【Miuccia Prada / Raf Simons／時裝騷】由Miuccia Prada與Raf Simons共同創作的Prada女裝2025春夏時裝騷剛在米蘭時裝周登場，縱然沒有浮誇、特別的T台擺設，但卻讓每位在場人士都可全神貫注地集中留意模特兒身上的每套作品，造型配襯亦具有反思性，圓滿散發Prada的獨立美態。



Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

由Miuccia Prada與Raf Simons合作主理的Prada轉眼間來到第四個年頭，作為這意大利百年時尚奢華老字號破天荒的二人合作系列，確實每季迎來不少驚喜時刻。來到2025年春夏季，Miuccia Prada與Raf Simons再度打破傳統時裝騷定必要有「主題、理念、參考、原因」等設計思維，捨棄網絡演算法以及源源不絕「餵食式」資訊，完全忠於兩位多年來自我詮釋何謂時尚之美的核心本義。

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

環觀本季Prada春夏系列，兩位設計大師絕對解釋了甚麼是魔鬼在細節，共49個造型中均與別不同，完美否定了「甚麼可以搭配、甚麼不能搭配」等固有保守規條，模特兒身上的作品甚少重覆，鞋覆選用方面更沒有一雙是同款，展示出Prada專屬配搭模式，例如絨毛大褸與恤衫及針織Leggings、棉質衛衣與絲絨長裙、飛行外套與短裙、無肩帶背心與西裝褸等前衛搭配，輪廓上刻意採用溫文爾雅Just-Fit剪裁，與大行其道的Loose-Fit展現出巨大對比效果。

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

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此外在顏色運用上，亦可看到不少Raf Simons的影子，一些粉紅、血紅、鮮黃、鮮橙、彩藍、暗紫及青綠色均無條件地注入在單品中，組合上也沒有刻意或考慮同色系才可配搭的舊有方程式，讓造型配搭出富有獨特性的氣質，深層一點來看，絕對是時尚領域中，低調靜奢風的極致。

Prada SS25女裝時裝騷（Prada）

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作為時裝品牌，怎能沒有時裝元素呢？在設計細節中，Miuccia Prada與Raf Simons大玩偽裝圖案，包括Fake Print腰帶與領上毛絨，亦移植不少鐵環、鐵鈕作為點綴，不過這季最出眾的位置相信是一系列設有未來太空感的長裙與太陽眼鏡，其鏡片以不同形狀作招徠，更有與漁夫帽組裝成一體的創新單品，呈現出外星護目鏡氣息，再一次印證Prada從不跟隨潮流，而是塑造潮流的能力。

外星護目鏡與漁夫帽組裝成一體的創新單品（Prada）

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