Bottega Veneta春夏時裝騷現童心　動物座椅靈感源自懶人梳化始祖

【Bottega Veneta / Matthieu Blazy／時裝周】米蘭時裝周正進行得如火如荼，日前意大行奢華品牌Bottega Veneta再次成為時裝迷焦點，品牌創意總監Matthieu Blazy於2025年春夏季度系列中透過Chic Awkwardness（時尚尷尬）一詞來整合整個時裝騷，不論從造型作品，甚至騷上動物座位也散發出童心未泯的姿勢，讓每位嘉賓被歡樂小孩內心世界所包圍。



Bottega Veneta 2025春夏系列（IG@matthieu_blazy）

Bottega Veneta 2025春夏系列（IG@matthieu_blazy）

在本季春夏系列時裝騷中，Matthieu Blazy選址於類似倉庫的場地舉行，懸浮電燈泡令燈光展示出一份讓人憶起小時候在房間偷偷看書、玩耍的時光，而這個時裝騷T台也被「The Ark（方舟）」的動物豆袋座椅軟墊所包圍，一共十三種動物，包括熊說、甲蟲、大象、雞、狐狸、鯨魚、兔子、鳥兒、水獺、馬、貓、狗、蛇、恐龍與熊人，配上總共59種不同顏色拼合，完美令場地呈現出挪亞方舟的氛圍。

Bottega Veneta 2025春夏系列The Ark動物座椅（Bottega Veneta）

作為這次一系列限量版The Ark動物皮革軟墊，由Matthieu Blazy所提倡設計，靈感源自意大利懶人梳化始祖Zanotta Sacco，經典的Zanotta Sacco於1968年由意大利三大設計師Piero Gatti、Cesare Paolini與Franco Teodoro合作設計，除了在獲獎無數之外，更多次於世界不同博物館與畫廊展出，奠定意大利設計象徵的標準，Matthieu Blazy這次更對這經典設計結合動物形態，創作出能符合任何身型的收藏級時尚家品。

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懶人沙發始祖Zanotta Sacco，由Piero Gatti、Cesare Paolini與Franco Teodoro合作設計（Zanotta）

作為一個孩子，日常生活充滿了冒險——那是一種感覺，任何事情都可能發生，無論多麼奇幻，我們不再受到常規期望和傳統束縛。 Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy

伴隨着各散落一地的動物豆袋，Matthieu Blazy再度將童心元素移植到2025春夏季各款造型中，每位模特兒身上所穿著的輪廓也刻意設計得不對稱與不合標準剪裁，這種比例失調卻展示出童年時孩子們走進父母衣櫃裡，試穿他們衣服玩扮裝遊戲的有趣感覺，不少單品更特意創作得帶有褶皺凌亂的外觀。

Bottega Veneta 2025春夏系列（Getty Images）

Bottega Veneta 2025春夏系列（Getty Images）

Bottega Veneta 2025春夏系列（Getty Images）