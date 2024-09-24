Justin Bieber無聊猿NFT帳面蝕97%　余文樂才是NFT潮物投資專家？

【Justin Bieber／NFT／Bored Ape Yacht Club】幾年前全球爆發NFT熱潮，加拿大歌手Justin Bieber於2022年1月以500以太幣（Ethereum，簡稱ETH），當時市價130萬美元（約1,014萬港元）購入首幅Bored Ape Yacht Club編號#3001圖像。可惜時移世易，作品如今跌至最新低點，大幅下跌97%，現在僅值約3萬美元，這是否已意味着曾是人人追捧數位藝術NFT潮物已玩完？



Bored Ape Yacht Club #3001無聊猿（Open Sea）

曾幾何時每人嘴邊都談論着NFT，「如何入市」、「哪個數位藝術家值得投資」、「何時放售」等話題，這種非同質化代幣數位藝術圖像絕對風靡着整個潮流界。NFT在最初誕生甚至興起的原意是用來保存數位藝術品，擁有者可永久獲得NFT圖像的保存權或使用權，但因為NFT在線上交易都是透過以太幣，所以早在2021年加密貨幣市場遭瘋狂炒賣後，連帶NFT也成為收益媒體，更一度躍升至千倍價格之高，促使了不少名人與散戶投資者入市，希望分一杯羹。

Justin Bieber（IG@justinbieber）

時移世易，2022年底加密貨幣爆煲，直令NFT收藏品變得一文不值，同時因為有價無市的問題，縱然幸運地拋售，也導致損手爛腳地離場。截至本年9月24日，根據NFT熱門交易網站Open Sea上，Justin Bieber於2022年1月晉身NFT之路的首幅作品，帳面損失慘重，下跌了97%，當時誇張以500以太幣（當年約130萬美元）天價購入Bored Ape編號#3001是屬於Bored Ape Yacht Club系列的NFT，設計相當簡單，圖像清晰可見是一隻擁有傷心表情的「無聊猿」穿上一件黑色T裇，而黑色T裇亦是Bored Ape Yacht Club創作上的稀有屬性之一，所以當時底價已約值100以太幣，最終當然由Justin Bieber以高於市場五倍之多價錢據為己有，成為全球潮流熱話。

Justin Bieber持有的Bored Ape Yacht Club #3001無聊猿大幅下跌97%，現在僅值3萬美元左右（Open Sea截圖）

Justin Bieber當時誇張以500以太幣（當年約130萬美元）天價購入（Open Sea截圖）

不過投資始終講眼光和時間，余文樂於2021年在佳士得為他舉行的主題拍賣會「No Time Like Present」上，將其珍藏Larva Labs 2005年創作NFT作品CrytoPunk #9997以3,385萬港元價格成交，遠高於約480萬至680萬港元的估價，如Justin Bieber早數年拋售的話，可能又是另一個完全不一樣的破紀錄故事。

余文樂於2021年拍賣會上，其珍藏Larva Labs 2005年創作NFT作品CrytoPunk #9997以3,385萬港元價格成交。（OpenSea）

除了Bored Ape Yacht Club和CryptoPunks外，於Open Sea上翻查其他NFT作品，雖然確實還有不少買賣交易動作正在進行，但不少曾炙手可熱的單位，例如Tom Sachs: Rocket Factory Components與ZombieClub Token等也看到價格陸續呈現下滑跡象，一眾持有人將會如何看待NFT未來發展之路呢？抑或NFT潮物炒賣將就此劃上句號？