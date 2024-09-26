Saint Laurent 2025春夏女裝騷　獨特輪廓西裝與眼鏡向聖羅蘭致敬

【Saint Laurent / Anthony Vaccarello／Yves Saint Laurent/ 時裝周】日前由品牌創作總監Anthony Vaccarello所主理的Saint Laurent，終於迎來全新2025年春夏季女生系列，模特兒伴隨着半露天金色橢圓形懸浮裝置，以及被雨水沾濕了的藍色星空地舞台慢慢走出來，一套一套的輪廓俐落西服套裝，彷彿看到已故品牌創辦人聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的瀟灑身影，而重點更落在她們臉上的粗框眼鏡上。



數數手指，Anthony Vaccarello擔任了Saint Laurent創作總監八年之多，憶起於2016年秋冬季首次亮相的地標騷，當時選址在正進行翻新工程的巴黎左岸Rue de Bellechasse舉行；八年過後，感覺猶如昨日，Anthony Vaccarello決定再次重返Saint Laurent巴黎總部庭院，並以聖羅蘭先生於摩洛哥馬拉喀什的青金石風格花園博物館作為舞台靈感。

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

除了地點、場地佈置之外，在造型設計方面，Anthony Vaccarello同樣毫不保留地向聖羅蘭先生作出完美致敬，然而當談到Yves Saint Laurent、女生、西裝三大元素，定必聯想到經典Le Smoking，不過本回Anthony Vaccarello卻把女生吸煙裝再度重塑，全因受到了2000年左右一次與聖羅蘭先生的訪談所啟發，當時被問及：「你的女性會是怎樣？」，聖羅蘭馬上回答：「就是我自己。」，就是這次刻骨銘心的回憶，讓Anthony Vaccarello決定將六十年代聖羅蘭先生所穿著的經典西裝直接投放到女生身上。

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

一系列造型均透過闊膊孖襟西裝褸配搭輕柔、線條流暢西褲，另外領呔、金手鐲與粗框眼鏡也是聖羅蘭先生對於「完美」一詞的表達，袖子亦要捲起來呈現瀟灑魅力，外層可多加長身大褸與飛機師MA-1外套，讓造型更具層次度，無可挑剔地表達出聖羅蘭先生曾說過「時尚易逝，風格永存。」（Fashions fade, style is eternal.）的名言金句。

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另外向來聖羅蘭先生鍾情於的波希米亞風設計同樣成為了Anthony Vaccarello的創作泉源，多套華麗傳統的蕾絲飄逸長裙與花卉閃爍針織單品，猶如將Yves Saint Laurent馬拉喀什博物館的收藏珍品重現眼前。

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）

Saint Laurent 2025年春夏女裝系列（Getty Images）