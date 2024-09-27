日牌ANREALAGE利用風元素賦予服裝新生命　聯乘空調服變玩味時尚

【ANREALAGE / 空調服/ 日牌】日本這個喜愛科研創作的國家，近年興起了在大熱天時下穿著「空調服」，令這單品迅即成為各戶外勞動階層的夏天恩物。本年夏季，空調服更躋身到潮流界，就連BEAMS與FreshService都不約而同地設計出富時尚感的作品，最近日本奇幻時裝品牌ANREALAGE於巴黎舉行2025春夏季時裝騷，再次以妙想天開的設計概念，創作出滿載時尚氣息的空調服！



ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

本年作為ANREALAGE在巴黎舉行時裝騷的十周年，以及第二十一次時裝騷，品牌設計總監森永邦彥（Kunihiko Morinaga）再次發揮無限創意，以「WIND」（風）作為2025春夏主題，將虛幻概念實體化，透過時尚與科技兩大元素結合，以無形的空氣化作衣物輪廓變化的主因，改變衣服傳統固有形態，推出充滿趣味性的「吹漲」系列。

ANREALAGE以「WIND」（風）作為2025春夏主題（ANREALAGE）

KUCHOFUKU空調服設計是典型工衣風格，談不上時尚。（KUCHOFUKU）

這次森永邦彥要將看不見的風來塑造服裝輪廓視覺，為了解決這個問題，那當然需要幫手，所以ANREALAGE邀請日本空調服品牌KUCHOFUKU攜手合作，KUCHOFUKU是日本空調服先驅，其經典產品便是將兩枚小風扇裝設到外套之中，來為穿用者提供冷卻功能，其空調服的原理是吸收外部新鮮空氣，在身體與衣服之間的空間作循環流動，有助汗水快速蒸發，從而降低體溫提高舒適度。

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

向來KUCHOFUKU本身的功能性遠大於時尚性，而這次ANREALAGE便看準了這套機能系統，大擔地移植至時尚界運用，讓追求創新輪廓的森永邦彥設計出高端時尚感的空調服，當風扇啟動後，衣物便會像氣球般漸漸膨脹至充氣狀態，配合ANREALAGE獨有天馬行空的剪裁設定，例如翅膀、尖角與氣泡形狀元素，一改傳統戶外空調服的單純功能慣性，創作成姿態萬千的時裝衣物，就算風扇關閉，衣物亦會變回日常時尚服，輕輕懸掛於身上，不甚奇怪。

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）

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除了有趣外觀，這系列兼具備了防風、調整體溫以及隔功能，KUCHOFUKU更自家開發了特殊材料，此物料使用世界上最薄、每平方米僅約23克的尼龍織物所製成，當中不少注入印花圖案的作品刻意選用京瓷的FOREARTH永續噴墨列印技術，皆因森永邦彥認為FOREARTH打印技術不會浪費水的特性與「風」這大自然主題相符，亦有助降低時尚產業對環境、廢水污染的影響，森永邦彥本季再一次透過ANREALAGE作品，成功實現了未來、藝術、可持續發現三大元素。

ANREALAGE 2025春夏時裝騷（ANREALAGE）