盤點韓國音樂天王Rain亮點鞋履！Nike Dunk Low穿搭簡單不失亮點
撰文：JUKSY 街星
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韓國流行音樂天王Rain雖然已經邁向熟齡男仕階段，但他依舊勤健身及保養，展現出不失鮮肉時期的顏值魅力。
Rain不只臉蛋、身材與演藝能力圈粉無數外，他有時候選擇上腳的球鞋搭配更是成為鞋迷關注的重點。除了曾著用過GD領導的 Peaceminusone x Nike Kwondo1，他的腳上還是有許多亮點鞋履必須關注。
按圖看Rain日常穿搭▼▼▼
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Peaceminusone x Nike Kwondo1
韓國時尚天王GD與Nike聯手釋出發表的 Kwondo1，在雕花皮鞋中融入了運動跆拳道精神，展現出GD對跨領域的時尚設計品味。Rain以黑色沈穩皮衣、灰黑條紋毛衣以及黑色長褲作為整體搭配，雖然整身較為低調，但透過與白鞋的反差色達到吸睛效果。
Travis Scott x Air Jordan 6
在2021年球鞋圈大人物Travis Scott釋出了一款聯名Air Jordan 6，棕色絨面革材質造就出少見的鞋面視覺效果，同時還配上別緻的戰術小包，製造出雙方此鞋履的特色亮點；Rain為了呼應鞋履細節，更透過棕色衛衣、軍事迷彩短褲等不同單品來進行搭配。
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Nike Dunk Low "Vintage Navy"
Nike Dunk Low作為近年來最熱門的鞋型代表，Rain絕對也沒有放過此款式。他以一身簡單的夏日穿搭為重點，腳下這款Nike Dunk Low "Vintage Navy"更是結合了舊化中底效果，雖然整體穿搭偏向簡單，但卻不失細節亮點。
除此之外Rain更是熱愛許多經典Vans鞋款，不管是私服穿搭或是跳舞搭配，都經常著用該招牌款式。從Rain的上腳選項來看可以發現，不管是聯名爆款或是經典球鞋都會是他熱愛著用的足下亮點，並不會特別熱愛偏愛哪款。而你也是如此嗎？
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