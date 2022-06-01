嚴選7個夏季時尚穿搭造型　日系City Boy、美式復古風網上輕鬆買

疫情的不確定性讓人不太敢出門逛街，又或者放假懶惰只想待在家當顆馬鈴薯，網拍的普及直接讓你在家就能開心購物，但每個品牌都有自己的網路商城，到底該怎麼選才能一次逛得盡興呢？



今天 Dappei 整理出了 7 間不同風格的網路商店，喜歡什麼或是想要嘗試什麼造型，點進去後包你逛得開心買得滿意！

7間不同風格的台灣服裝網店，讓你安在家中揀選心頭好！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. ij_select

從日本延燒到香港的 city boy 風格持續發酵，寬鬆的輪廓剪裁配上簡單乾淨的外型讓不少人為之瘋狂。而 ij 正是此風格的選貨店代表之一，選品風格多偏向日常休閒，不管臨時外出還是參加活動都能用他們家的衣服來搭配，除了挑選不同品牌的選物以外，也會和台灣的一些設計師朋友合作販售，支持台灣本土的優秀設計。而老闆本人更是喜歡把顧客當家人朋友般照顧，每次出新品就會有限時折扣，動不動還會抽獎真的是超級佛心！

2. wearcome

說到簡單乾淨的代表另一個讓人聯想到的是日系都會的造型，而 wearcome 提供了豐富的單品像是外套、襯衫、衛衣、配件等，整體風格帶有日系街頭的樣貌，雖然選品的品牌不一定來自日本，但可以看出風格感是一致的。且 wearcome 給搭編的感覺很不一樣，年輕流行的但又不會隨波逐流，如果喜歡這種做自己不愛追求流行的氛圍，那 wearcome 在服裝上的熱情你一定能接收的到！

3. BASE 1

喜歡古著的搭黨看過來！BASE 1 琳瑯滿目的商品絕對讓你逛的超開心，店內收集了超多不同種類的單品從襯衫、褲子到配件都超齊全，而且老闆是日本人所以店內風格就是滿滿的日系復古感，有基本的條紋襯衫，也有各種有年代感的經典老物，在這裡基本上想找什麼就有什麼！

4. Retrodandy

如果你對老物情有獨鍾，或是對美式西岸硬派的強烈風格著迷，甚至是喜歡老車、刺青、紳士感這類美式文化的愛好者，對於 Retrodandy 的風格一定愛不釋手，從店內氛圍、選品風格、到店員的穿著打扮都充滿著濃厚的美式風情，選品的種類也都走經典的品項，像是西部外套、保齡球衫、丹寧褲等等，利用經典的元素配上一些有趣的插畫圖案，讓整體風格不那麼單調古板，如果平常沒接觸這類文化的搭黨也可以從基本的 T 恤開始嘗試，慢慢感受美式穿搭的魅力！

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5. youzistore

Outdoor 的風格在香港其實挺適合的，出去露營的時候穿上不僅好看又方便。youzistore 選品以山系、outdoor 感的單品為主，大部分品牌較為小眾但質感並不輸人，講求機能與設計的搭黨很推薦去逛看看！而且他們也很支持職人品牌，雖然價格相對偏高，但仍堅持推廣給大家。整體風格走戶外機能感，但透過不同配件的混搭呈現出另類的休閒自在，顛覆以往對於機能單品穿搭的刻板印象，讓 Urban Outdoor 不再只有「多口袋」的形容詞。

6. nofriends.studio

由 YouTuber 沒朋友的塔洛斯所創立的選貨店，店內風格走流行路線，時下流行的寬鬆造型、西裝外套、破壞元素都可以在店裡發現，加上塔洛斯的穿搭風格本身就前衛，因此店裡也經常出現些造型感強烈的單品，想要跟別人不一樣或是增加造型的亮點來這逛準沒錯！塔洛斯也會不定時開直播分享單品，透過講解可以讓大家更清楚每件單品的細節，對於在網路購物來說最怕買到不適合自己的東西，所以能夠利用直播來分享自己的單品一定可以幫大家選到最適合的！

7. Neuf Neuf

接著來到最後一個選貨網拍，Neuf Neuf 比較難用一個特定的風格來歸類，店內主要以設計師品牌做販售，其中包含了很厲害的台灣設計師品牌像是 Professor E、Plateau_Studio、Anowhereman 等。搭編覺得很棒的是他們推廣不同來自台灣的品牌，也介紹來自其他國家的設計，大力推薦給所有搭黨們！

Dappei 結語：

以上介紹的每一家網拍都是搭編自己的口袋名單！如果有喜歡那些特定風格的搭黨，不要客氣點進去他們的網址，一定能夠找到適合自己而且好看的商品！



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