羅志祥感嘆現今潮流現象　IG曬Jeff Staple x Nike SB Dunk Low

台灣藝人羅志祥對於潮流文化深耕多年，已經是球鞋、公仔等各式潮物老玩家的他，除了創立品牌GOTNOFEARS以外，時常也會於IG曬出自己收藏的傳奇狠貨。



近期，羅志祥就曬出一張穿著「鴿王」Jeff Staple x Nike SB Dunk Low的照片，還在文中感嘆現今潮流現象，讓粉絲在底下留言：「小豬哥果然是潮流大神。」

羅志祥就曬出一張穿著「鴿王」Jeff Staple x Nike SB Dunk Low（IG@showlo）

「小豬」羅志祥喜愛時尚潮流眾所皆知，過去就曾多次曬出家中樣貌，包括一整面的鞋牆與公仔，以及排列整齊的奢華精品包都讓人直呼：簡直就是百貨公司。而已經投入球鞋領域多年的他，自然也收藏了許多傳奇單品。

近期他就於IG曬出上腳Nike SB傳奇鞋款 Jeff Staple聯名「鴿王」，搭配 Levi's × Mastermind Japan x fragment design牛王的照片，並點出對於潮流文化的看法，說道：「以前的人花很多錢，是想跟別人穿不一樣。現在的人花很多錢，是想跟別人穿一樣。」讓許多粉絲留言讚賞：「羅主任太帥了！」

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2005年，Jeff Staple攜手Nike SB推出了這雙以灰色為主調，並搭載招牌鴿子Logo點綴的 SB Dunk Low。當時一發售立即引起Staple紐約店鋪的購買亂象，甚至還出動了警方維持秩序。時至今日，這雙Jeff Staple x Nike SB Dunk Low在網路上再售價格，少說都還要上萬美金以上，是有錢也不見得能買到的稀有神鞋。

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