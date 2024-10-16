意大利品牌LC23受美國童軍制服啟發　聯乘Clarks繽紛繡章沙漠靴

【LC23／Clarks Originals／Desert Boot／童子軍／聯乘】近年波鞋聯乘未見驚喜大作，加上日系City Boy風格的影響之下，不少時裝人開始轉穿款式百搭的皮鞋履，由J.M. Weston、Paraboot、Timberland到英國接近二百年老字號Clarks Originals，均成為人氣品牌。為了擺脫固有傳統老牌形象，加上在這個聯乘世代，各品牌的發展方針也必需與各地時尚單位進行合作，從而年輕化達至多元性，近日Clarks再次宣布攜意大利創意品牌LC23共同設計出滿載童心別注作品Desert Boot BSA。



LC23 x Clarks Originals Desert Boot BSA（LC23）

LC23 x Clarks Originals Desert Boot BSA（LC23）

本回LC23與Clarks Originals受到美國童子軍制服所啟發，透過Clarks經典Desert Boot作為主題，命名為Desert Boot BSA，全寫即是Boy Scouts of America（美國童軍），皆因Desert Boot在第二次世界大戰期間，是英國士兵們在埃及穿梭沙漠的功能鞋靴，簡約設定卻提供長時間雙腳的舒適度，絕對與戶外童子軍有着共同元素，Leo Colacicco為了這次合作，精心挑選並重塑色彩斑斕、圖案有趣的美國童軍繡章，毫不保留地以重疊方式注入到鞋面與鞋踭位置，此鞋作還配上近年火熱的雙色鞋帶系統，亦附有額外黃、紅色備用鞋帶供自行替換，鞋履外更設計出小領巾與襪子，將童心未泯的時尚鞋作帶給大家。

LC23精心挑選並重塑美國童軍繡章：

LC23精心挑選並重塑美國童軍繡章（LC23）

LC23 x Clarks Originals Desert Boot BSA（LC23）

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LC23 x Clarks Originals Desert Boot BSA：

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來自意大利的時尚創意品牌LC23，早於2010年12月經已由主理人Leo Colacicco所創立，品牌名稱源自Leo Colacicco名字的首字母與他幸運數字23，成長於意國南部沿岸地區Gioia del Colle，一直被受大自然與古城感所包圍，讓Leo的穿搭上也帶有外向性格，加上他是一名精通電子時尚管理學的工程師，在米蘭工作學習一段時間後最終回到家鄉，決定創立個人品牌。

LC23主理人Leo Colacicco穿搭示範：

LC23主理人Leo Colacicco穿搭示範（IG@lc23）

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主要由購物網站來銷售作品的LC23，起初只是一個以實驗性質作為理念的單位，不過十四年後，LC23的系列已變成一個全身造型都能兼顧的品牌，時至今天，Leo仍堅持對品質的追求與玩味，所有服裝均在意大利製造，特別是在他美麗家鄉——普利亞（Puglia）。

LC23主理人Leo Colacicco家鄉普利亞（IG@lc23）

這次LC23與Clarks Originals的聯乘作其實已非首度走在一起，自2023年雙方初次合作就採用拼布點綴Clarks Wallabee Cup Lo，每雙作品上的彩色刺繡絨布均利用人手繡上，富有濃烈意國玩味。另外Leo Colacicco對於足球與針織技藝情有獨鍾，除了與Clarks聯名外，也曾自行擷取adidas predator元素二創移植到adidas Samba中，又跟Kappa與巴里足球會設計球衣，以及與UMBRO推出編織花卉球靴！

LC23 x Clarks Wallabee Cup Lo：

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LC23非官方客製adidas Samba：

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LC23 x KAPPA x 巴里足球會：

LC23 x UMBRO系列：