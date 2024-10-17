SUPREME本月正式開通全新亞洲區網店　官方寄送服務香港榜上有名

【SUPREME／線上商店／亞洲／香港】美國龍頭街牌Supreme自2020年被前母公司VF Corporation運用二十一億美金收購後，品牌在這三年多來確實沒有以往般強勢，人氣真的有着下滑跡象，最終在本年七月份，眼鏡業巨頭EssilorLuxottica集團以十五億美元低價買入，帳面可謂已淨賺六億美元，而首波舉動便是擴大亞洲官方網店地區寄送服務，香港也列入其中，令一眾本地至尊迷終於可以不再「食炒」。



Supreme全新亞洲地區官方網店開啟（Supreme）

Supreme 2024秋冬系列（Supreme）

EssilorLuxottica旗下擁有Ray-Ban、Oakley人集單位，更替CHANEL、Prada、Burberry等高端時裝品牌製作眼鏡，在這次收購Supreme企劃後，各時裝迷也在揣測會否在第一時間大舉進軍光學市場，例如跟Ray-Ban聯乘，甚或是與CHANEL推出別注Supreme太陽眼鏡，但EssilorLuxottica則率先令大家跌眼鏡，皆因開啟網店全新亞洲地區才是唯一出路！

Supreme 2024秋冬系列（Supreme）

Supreme 2024秋冬系列（Supreme）

Supreme 2024秋冬系列（Supreme）

Supreme 2024秋冬系列（Supreme）

+ 14

EssilorLuxottica決定於10月26日正式為Supreme加開多個亞洲地區官方網店，包括香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區及新加坡，亦可經由iOS及Android兩大平台下載官方APP享用寄送服務，縱然以上四大地區還沒有實體店，但這次的好消息已可讓大家不用再捱炒價水貨。

Supreme亞洲地區官方網店包含香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區及新加坡（Supreme網站截圖）

Supreme亞洲地區官方網店可由iOS及Android兩大平台下載官方APP享用寄送服務（APP Store截圖）

Supreme目前一共在全球擁有十七家分店，本年三月進駐上海開設首間中國旗艦店再次引起時尚熱話，而暫時放眼於亞洲，Supreme實體店已有六間日本、一間韓國及一間中國，為了讓更多亞洲擁躉能購買行貨，今次擴大鎖售網店版圖絕對是明智之舉，適逢Supreme剛展開2024秋冬季，各位已可瀏覽網址選定心頭好，準備本月26日當地時間上午10時馬上Checkout！