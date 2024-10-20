Nigel Cabourn編寫40年古着之路　自傳有中文跟他經常來香港有關?

【Nigel Cabourn／《VINTAGE NIGEL CABOURN》／自傳／古着】在古着世界中，相信無人不曉Nigel Cabourn，年屆75歲的他，一直透過同名品牌將多年漫長的古着研究時尚化，並引領獨有古着穿搭風格，成為復古軍事風造型的最高指標。最近這位古着傳奇人物便宣布將這四十年來的古着收藏、設計之路公諸同好，編寫出首本自傳書冊《VINTAGE NIGEL CABOURN》。



《VINTAGE NIGEL CABOURN》自傳（Nigel Cabourn）

現年75歲的Nigel Cabourn，仍然持續創作並四處遊歷，為了紀錄這四十年來一直對於古着的熱情，繼多年前為日本雜誌《CLUTCH》製作《VINTAGE GARMENTS Property of Nigel Cabourn》後，近日宣布將推出首本自傳《VINTAGE NIGEL CABOURN》，封面與封底透過Nigel Cabourn最喜愛的軍綠色Ventile物料包裹着，並印上VINTAGE NIGEL CABOURN字樣及英軍Board Arrow「鷹爪」標記。

《VINTAGE NIGEL CABOURN》自傳（IG@nigel_cabourn）

《VINTAGE NIGEL CABOURN》將在10月26日正式發售，全書共三百頁，可謂一本圍繞着Nigel Cabourn人生的天書，除了包含從少年時到現在，橫跨大半世紀的深度長篇訪談之外，亦講述他在紐卡素的成長與生活，更談及近年經常踏足的倫敦、香港、深圳、北京及日本寓工作於娛樂的歷程。此外最重中之重，當然是收錄了他由4,000件稀有珍品中精心挑選約250件來作公開的古着單品照片，以及Nigel Cabourn這四十年來奉獻給古着的一點一滴與品牌早期作品，內容極之豐富，內文更細心地包含了日文、英文和中文三種語言，對中華地區的Nigel迷來說絕對是一份窩心的驚喜，此舉動難道跟經常穿梭香港和大陸有關？

Nigel Cabourn稀有收藏品（IG@nigel_cabourn）

Nigel Cabourn稀有收藏品（IG@nigel_cabourn）

於1949年在英國出生的Nigel Cabourn，其父親John Edgar Wilfred Cabourn曾是一位軍人，在第二次世界大戰中，Nigel父親在緬甸、印度服役期間有着寫日記的習慣，直至父親去世，這本日記留傳至Nigel Cabourn手上，並啟發了他對軍事衣物收藏及設計的興趣，於1984年更將前品牌名稱Cricket Clothing Ltd.改名為Nigel Cabourn，時至今天Nigel Cabourn對於Vintage的知識與收藏品已在古着界中一同成為博物館藏級別！

Nigel Cabourn獨有古着造型示範：

Nigel Cabourn獨有古着造型示範（IG@nigel_cabourn）