adidas撮合美斯與Bad Bunny　跨界聯乘鞋作從adidas根源引發靈感

【美斯/ Lionel Messi／Bad Bunny／adidas／聯乘】近日由阿根廷球王美斯（Lionel Messi）所效力的國際邁亞密氣勢一時無倆，在周日對陣新英倫革命中，美斯更首次在美職聯中射入三球上演帽子戲法。不過本場賽事除了在競賽層面得到關注之外，美斯腳上那雙金色戰靴才是真正主角，首次粉墨登場已得到如此上佳表現與成績，換句話說，也成就了本次全新adidas攜同美斯與Bad Bunny跨界聯乘的最佳宣傳。



美斯在美職聯穿上Bad Bunny、美斯聯乘F50（adidas Football）

這次足球與音樂的跨界別聯乘絕對要歸功於adidas的撮合，來自波多黎各的饒舌歌手Bad Bunny一直相當傾慕美斯在足球領域的貢獻，以及為人處事的謙遜專注和低調性格，正當adidas計劃展開這個聯乘項目，問及美斯有否興趣參與其中，美斯毫不猶豫地答應了，有趣的是美斯回覆：「我一直有關注Bad Bunny的音樂，非常喜歡，在播放列表中必定會有他的作品。」對於Bad Bunny來說，能跟偶像合作猶如夢想成真。

美斯與Bad Bunny（adidas Football）

同樣受到拉丁美洲社群影響的兩位一拍即合，這次破天荒系列的創作靈感來自美洲根源，其文化著重如何表達自我感受，而運動、音樂就是當地重要媒介，所以企劃開始之際，雙方也希望從根源着手，美斯與Bad Bunny翻查不少adidas舊檔案，並在檔案庫中挑選出一系列鞋子希望尋找靈感，最終三方便決定採用adidas最原始的Gazelle進行重塑。

Bad Bunny聯乘美斯系列創作靈感源自adidas原始Gazelle（adidas Football）

美斯與Bad Bunny（adidas Football）

在Bad Bunny與美斯的聯名adidas Gazelle設計中，鞋款當然向古老Gazelle致敬，採用拉丁味濃的淺啡帶金配色，襯托代表着美斯的阿根廷淺藍作點綴，鞋頭設定沿用Bad Bunny標誌性的扭曲式設定，鞋側三間位置亦以手寫形式印有Bad Bunny「Benito」與美斯「Leo」的簽名，不過最為人津津樂道的卻是後踭交叉「X」細節，除了是原版移植設計，波多黎各旗幟、B. Martínez在羅馬數字上則代表着10， 亦即是美斯的球衣號碼。

Bad Bunny聯乘美斯系列（adidas Football）

Bad Bunny（adidas Football）

美斯（adidas Football）

adidas Gazelle以外，在美斯職業生涯中一直穿著的F50足球釘鞋也成為了系列產品，全新聯名版繼續大玩鞋頭扭曲外觀，右腳鞋側內以專屬球員模式印有波多黎各旗幟、B. MARTÍNEZ字樣，而左鞋側內便注入阿根廷旗幟、L MESSI字樣，對應慣用腳為左腳的美斯，左腳後踭方面同樣繡有「X」標誌；右腳後踭便是美斯的「M」標誌，最特別特地方是釘鞋兩側的三間利用鴛鴦配色創作，完美將兩位當今不同範疇的拉丁焦點人物透過作品表達。