專訪｜Wing Shya聯乘New Balance TDS：日本偏遠鄉郊影相很開心！

【New Balance/TOKYO DESIGN STUDIO/Wing Shya/夏永康/聯乘】最近本地攝影大師Wing Shya夏永康跟日本New Balance TOKYO DESIGN STUDIO合作,除了帶來一系列聯乘服飾外,還在東京店內舉行攝影展,



Wing Shya每當看到漂亮東西,便馬上透過手機上細小的鏡頭捕捉,並分享到個人IG上。而一張又一張隨性自然又滿載個人美學風格的作品,促成了今次跨界合作,《一物》就請他分享來龍去脈。



本地攝影師夏永康Wing Shya(陳葦慈 攝)

Wing Shya為New Balance TDS拍攝宣傳照(New Balance)

由New Balance TOKYO DESIGN STUDIO開發的日常功能服裝系列Uni-ssentials by TDS,一直致力將年齡與性別等傳統衣物的界線刪去,配合精緻剪裁與細膩都市品味融入到以舒適性為大前提的日常機能服之中。來到2024秋冬季度,New Balance TDS新系列「Warmth」、「Warming Up」為主題,並破天荒地邀請得香港著名攝影師Wing Shya合作,為運動服裝增添一份前所未見的藝術氣息。

Wing Shya x New Balance TDS系列(New Balance)

Wing Shya x New Balance TDS系列(New Balance)

Wing Shya x New Balance TDS產品系列:

這次《一物》有機會與本地攝影師Wing Shya進行訪談,了解他在這次創作New Balance TDS聯名企劃的一點一滴與趣事,並談及他如何從藝術攝影鏡頭詮釋機能運動服。

本地攝影師夏永康Wing Shya(陳葦慈 攝)

Wing Shya x New Balance TDS系列(陳葦慈 攝)

對於Wing Shya來說,縱然這並非第一次運用其攝影作品注入服裝上,不過他形容今次是一個嶄新的聯名企劃,除了這是首度將相片投放到運動服之外,還笑言跟自己的穿衣態度一樣隨意,雙方初步接觸後,New Balance TDS在其IG上揀選了一些風景照,Wing Shya表示全是利用手機拍攝,但對方二話不說便確認了合作計劃正式啟動。

Wing Shya x New Balance TDS系列(陳葦慈 攝)

Wing Shya x New Balance TDS系列(陳葦慈 攝)

Wing Shya x New Balance TDS系列(陳葦慈 攝)

全因當New Balance TDS創作團隊看到Wing Shya的攝影作品後,經已認為雙方在「溫暖」、「熱身」主題上非常吻合,其有趣的地方是這系列風景照中,令人幻想到Wing Shya好像在高速跑步情況下進行拍攝,散發出滿載藝術感的動態相片。

問到這輯照片究竟在哪裏取景呢?Wing Shya坦言:「我都忘記了,不過所有相片均是周遊列國時隨心地拍下,有些更是早在疫情期間在中國出差拍廣告空閒時影底,沒有特定主題引導,反而很純粹地透過當刻心情、視覺、趣味性質來按下快門,簡單點來說,一看到漂亮東西便拍下來,所以全是手機作品。」

本地攝影師夏永康Wing Shya(陳葦慈 攝)

Wing Shya x New Balance TDS系列(陳葦慈 攝)

Wing Shya x New Balance TDS系列(陳葦慈 攝)

在這次系列中,Wing Shya最喜歡的單品是風褸,皆因款式比較常用百搭,加上他並不喜歡購買新東西,對於穿搭不會花太多時間研究,簡單舒適成為了他挑選的主因,但他也有趣地說:「應該在日常中甚少機會外出穿用,因為我沒有膽量把自己的攝影作品放到身上,好像會帶給人一種自戀、自大的感覺,哈哈!」

本地攝影師夏永康Wing Shya笑言甚少穿用自已作品(陳葦慈 攝)

除了服裝產品上,Wing Shya認為這次企劃另一讓他感到興奮的一環在於東京相展「T-HOUSE New Balance presents art installation “TOKYO” photography by Wing Shya」,展覽現時已經開始直至2025年1月14日,選址在東京日本橋濱町T-HOUSE New Balance舉行。

「T-HOUSE New Balance presents art installation “TOKYO” photography by Wing Shya」東京相展(IG@newbalance_t_house)

Wing Shya憶述為了這次期間限定展覽會,他花了整個星期留在東京進行前期準備設置、模特兒宣傳照拍攝,不過在空餘時間他便自己離開煩囂城市,刻意尋找一些偏遠小社區探索,拿起相機漫無目的隨意拍攝,整整五天已經踏足了二十多個鄉郊之地,這些地方令Wing Shya深感興趣,亦讓他對日本加深了解。

Wing Shya為New Balance TDS拍攝宣傳照(New Balance)

Wing Shya補充說:「例如有一天前往一個社區,在火車站走了十多分鐘才去到一個公園,但公園裏甚麼都沒有,只有一個伯伯地做運動,但整個畫面很有趣;另一天去到一個荷花池,當時下着雨,我就拿着雨傘與相機隨心地周圍影相,短短幾日過程感到非常開心、好玩。」而這批日本相片Wing Shya亦挑選了幾張放到Pop-Up店中展出。

此外,Wing Shya為了是次相展活動,也自家透過AI將相片製作成一段六分鐘的動態影片,從中又學習了不少新電腦科技的知識,Wing Shya作最後總結,表示這次聯名企劃的創作過程令他為之興奮!