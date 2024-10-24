H&M聯乘系列20周年突發上架為環保出力　老佛爺別注創快時尚先河

【H&M／聯乘】有一定資歷的時裝人，一定親身感受過H&M時裝設計師聯乘系列的威力，最近H&M忽然宣布系列二十周年將再度上架，令人興奮。2004年H&M由老佛爺Karl Lagerfeld作為聯名頭炮，緊接還有Stella McCartney、Comme des Garçons、Lanvin、Maison Martin Margiela等，引來瘋狂搶購潮。不過今次H&M並不是復刻經典，而是以Pre-Loved企劃名義找來一批二手中古別注設計，以環保方式慶祝生日。



2000年代間，全球服裝世界均被快時尚（Fast Fashion）浪潮衝擊，而2004年，當時H&M為一改大家對於快時尚的固有負面觀念，破天荒與時尚界殿堂級人物老佛爺Karl Lagerfeld進行聯乘，並開啟H&M往後接二連三的設計師聯名，成為熱賣經典。

回顧過去二十年間，H&M每次的聯名系列份量十足，繼2004年首度與Karl Lagerfeld合作過打響頭炮後，自此不定期邀請廣為人熟悉的設計師品牌合作，不同國家、不同風格，當中包括Stella McCartney、Comme des Garçons by Rei Kawakubo、Jimmy Choo、Lanvin、Versace、Marni、Maison Martin Margiela、KENZO、Moschino與Toga Archives等共23個系列。

H&M於2004年首度與Karl Lagerfeld合作的宣傳照（Getty Images）

H&M於2004年首度與Karl Lagerfeld合作的宣傳照（Getty Images）

為慶祝H&M設計師聯名系列二十周年，本回Pre-Loved企劃的目標是向全球消費者展示品牌的原創設計聯繫，為一眾時尚愛好者創造第二次能接觸到這些具時代感、標誌性單品設計的機會，H&M透過線上二手市場Sellpy和全球中古服裝店合作，尋回二十三個設計師聯名衣服整理上架，並交由造型師Kate Phelan重新配襯詮釋，利用創新永續手法大力推動永續時尚，為二手服裝賦予第二次生命。

Maison Martin Margiela x H&M（H&M）

Lanvin x H&M, Comme des Garçons x H&M, Giambattista Valli x H&M（H&M）

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在發售流程中，H&M將於10月24號開始至10月30號，為期七天每日在巴黎、倫敦、米蘭、紐約、巴塞隆拿、斯德哥爾摩與柏林指定H&M店上架，而來到最後一日，便將所有單品一拼放到官方網站發售。如當年大家錯過了心愛作品的話，這次確實是最佳時機重購心頭好吧！

【H&M時裝設計師系列聯乘列表】

2004 Karl Lagerfeld x H&M

2005 Stella McCartney x H&M

2006 Viktor & Rolf x H&M

2007 Roberto Cavalli x H&M

2008 Comme des Garçons x H&M

2009 Jimmy Choo x H&M

2009 Matthew Williamson x H&M

2010 Sonia Rykiel x H&M

2010 Lanvin x H&M

2011 Versace x H&M

2012 Marni x H&M

2012 Maison Martin Margiela x H&M

2013 Isabel Marant x H&M

2014 Alexander Wang x H&M

2015 Balmain x H&M

2016 Kenzo x H&M

2017 Erdem x H&M

2018 Moschino x H&M

2019 Giambattista Valli x H&M

2021 Simone Rocha x H&M

2021 Toga Archives x H&M

2023 Mugler x H&M

2023 Rabanne x H&M

Giambattista Valli x H&M（H&M）