向世上最貴連身裙致敬　Rabanne與法國珠寶品牌創作最奢華18K金包

【Rabanne／Arthus Bertrand／聯乘／手袋】如果問大家認為世界上最貴包款的定價金額會是多少，可能各位的概念也是徘徊在五至六位數的港元範圍內，不過最近法國時裝品牌Rabanne便打破大家慣有思維，攜同屬法國珠寶品牌Arthus Bertrand共同創作出一款奢華極致的作品，定價更高達250,000萬歐元的作品（約2,097,462港元），堪稱世上最貴手袋。



Rabanne x Arthus Bertrand 18K 1969 Nano手袋（Rabanne）

由西班牙裔法國設計師Paco Rabanne創立的時尚品牌Rabanne，向來致力創作出前衛單品而聞名，在時尚界被譽為實驗性設計的先驅之一，Paco Rabanne曾先後於Givenchy、Dior與Balenciage擔任設計師，直至1966年創立同名品牌，以太空科技感所為人熟悉，品牌其獨特的金屬製品亦成為Rabanne的代表作品。直至上月剛在巴黎時裝周舉行2025年春夏季度時裝騷，創作總監Julien Dossena延續Rabanne的未來主義設計風格，當中一款全採用18K金製作的1969包款更成為系列焦點單品。

Rabanne 2025春夏季時裝騷（Rabanne）

Rabanne x Arthus Bertrand 18K 1969 Nano手袋（Rabanne）

+ 27

向來1969包款也是Rabanne最引以為傲的作品，來到本回Julien Dossena創作全新「世上最貴包款」，其誕生理念源於向1968年Paco Rabanne為法國時尚歌手兼演員Françoise Hardy設計的「世上最貴黃金連身裙」致敬，同樣為了令這款定價25萬歐元的手袋更有質量，並找來了百年法國珠寶品牌Arthus Bertrand合力製作。

18K金手袋由157枚Arthus Bertrand的Pluie d'Etoiles金勳章拼合（Rabanne）

18K金手袋由157枚Arthus Bertrand的Pluie d'Etoiles金勳章拼合（Rabanne）

Arthus Bertrand品牌藝術總監Camille Toupet誇張地採用157枚Arthus Bertrand的標誌Pluie d'Etoiles 18K金勳章一塊一塊地拼合成手袋形態，其開發加上製作時間合共花上了不少於三百小時來完成，皆因從小圓片到勳章，再到勳章至包袋也均以人手打造，其實這款全金手袋已超越了包包層面，份屬一件結合時尚、工藝、設計的藝術品。

Rabanne x Arthus Bertrand 18K 1969 Nano手袋：