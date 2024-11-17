日本恐怖漫畫家伊藤潤二連繫時尚　《富江》走進銀座DSM妖氣沖天

【伊藤潤二/ Junji Ito／Dover Street Market Ginza／富江】在日本恐怖漫畫歷史中，相信無人不曉伊藤潤二（Junji Ito）。在這三十多年來，伊藤潤二的漫畫作品經常受到時尚潮流界的垂青，最近再次被日本中古Tee收藏家Weber邀請，透過《富江》兩冊單行本封面作為靈感，設計出別注Tee，並在銀座Dover Street Market作限量發售，屆時伊藤潤二亦會在現場進行繪畫活動。



伊藤潤二親身穿用Weber聯乘《富江》Tee（IG@weber71_）

被譽為當代日本最具標誌的恐怖漫畫家伊藤潤二，就算未曾看過他的作品也定必聽過其名字，數十年來繪畫出《人頭氣球》、《墓碑鎮》、《至死不渝的愛》、《漩渦》等多部經典作品，不過最影響深遠的名作仍然是首部長編作品——《富江》。

《富江》上、下卷（Amazon.com）

伊藤潤二與剛去世日本恐怖漫畫大師、《漂流教室》作者楳圖一雄擁有着伯樂的關係，回顧1986年伊藤潤二創作了第一部作品《富江》，並參加由少女恐怖漫畫雜誌《萬聖節》（ハロウィン）舉辦的「楳圖一雄賞」，最終得獎並獲得楳圖一雄賞識，開啟恐怖漫畫家生涯，翌年《萬聖節》正式刊載《富江》引來極高好評迴響，讓這部伊藤潤二的成名作成為了日本恐怖漫界中的經典。

Weber聯乘伊藤潤二《富江》Tee（Weber）

Weber聯乘伊藤潤二《富江》Tee共進行十五次絲網印刷製作（Weber）

Weber聯乘伊藤潤二《富江》Tee共進行十五次絲網印刷製作（Weber）

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直至1998年《富江》輯錄成上、下卷單行本，其兩部曲的封面更深入人心，本次日本古着T裇收藏家Weber便以這兩幅衝擊着感官的畫作再度成為時裝與藝術元素，Weber為了凸顯川上富江迷人表情、細緻色調及獨特妖氣，採用傳統多層絲網印刷技術印製，總共進行十五次色版印刷，讓畫作在T裇上盡顯立體感，長時間着用更會帶來散及古着感的色落變化，此外兩款作品上，《富江》英語TOMIE亦首次改用死亡重金屬風字體，領口內並添上了伊藤潤二的Junji Ito簽名，對於一眾粉絲來說絕對是收藏級作品。

伊藤潤二的傳奇性向來跟時裝也劃上等號，當然Weber並不是第一位與伊藤潤二的單位，2019年曾與山本耀司旗下品牌S'YTE聯乘創作《漩渦》系列、2020年亦與本地品牌initial合作，本年七月亦與跟可愛的Sanrio Hello Kitty角色帶來視覺對比度高的合作企劃。

S'YTE x 伊藤潤二系列：

initial x 伊藤潤二系列：

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Sanrio x 伊藤潤二系列：