H&M下位客席設計師Glenn Martens　甚麼風格示人留待2025秋冬揭曉

【H&M／Glenn Martens／聯乘】10月H&M在全球搜羅了二十年間一系列客席時裝設計師聯乘單品作重新上架，迎來全新Pre-Loved企劃，為當年各未能搶購經典聯名作的時裝愛好者再次開通入手機會。日前H&M再接再厲，揭開下一位客席聯乘設計師的面紗——讓Diesel起死回生的Glenn Martens，他將會為H&M操刀設計2025年秋冬別注系列。



回顧2000年間，H&M為擺脫世俗人認為快時尚（Fast Fashion）的貶義感覺，首度與時尚殿堂人物老佛爺Karl Lagerfeld合作，大開了H&M往後設計師聯名之門，順着Karl Lagerfeld步伐，接二連三如Comme des Garçons by Rei Kawakubo、Lanvin、Maison Martin Margiela與KENZO等共23個系列亦相繼出現引發搶購熱，絕對是H&M經典高光時刻。

H&M於2004年首度與Karl Lagerfeld合作的宣傳照（Getty Images）

直到2023年隨着Mugler與Rabanne聯名過後，感覺上本以為H&M會在二十年此里程碑劃上完美句號之際，品牌近日無預警公佈下一位合作設計師，人選正是近年在時裝界備受矚目的Glenn Martens。出生於比利時的Glenn Martens，與不少歐洲著名時裝設計師同樣畢業於安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts），就在修讀最後一年，Glenn Martens憑着獨有時裝美學獲得在Jean Paul Gaultier工作的機會，從此正式踏上設計師生涯。

下位H&M客席設計師Glenn Martens（Getty Images）

時至2013年，Glenn Martens的恩師Yohan Serfaty因病逝世，曾擔任助手的Glenn Martens馬上接下Y/Project創意總監一職，延續師父的步伐並進行大刀闊斧的改革，將前衛解構美學融合奢華細節，令Y/Project一度在歐洲得到莫大認同，不過在剛剛過去的九月份，Glenn Martens毅然離開工作長達十一的年的Y/Project，專心效力於2020年10月上任創意總監的Diesel。

Glenn Martens主理的Y/Project（Y/Project）

Glenn Martens主理的Y/Project（Y/Project）

Glenn Martens主理的Y/Project（Y/Project）

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憑藉着Glenn Martens獨有的高級訂製元素注入街頭風格與解構主義的天賦，短短四年已為本來沉寂多時的Diesel起死回生，Glenn Martens保留創辦人Renzo Rosso原本價值觀與美學，所講的是招牌牛仔單品，尤其是重洗水「爛牛」，並把大膽風格投放到日常服之中，當中最為人熟悉的細節定必是特大「D」標記融入作品中，馬上成為年輕人追捧的流行元素。

Glenn Martens主理的Diesel（Diesel）

在Diesel的2025春夏時裝騷中，Glenn Martens利用廢棄牛仔布堆砌成時尚舞台，整個系列亦呼應着主題，由廢棄牛仔布製成的作品為主角，表達出循環再用的理念，細節上透過皺摺、流蘇、破爛、Devore燒花工藝打造出自然磨損質感，如此對牛仔服情有獨鍾，皆因Glenn Martens曾在訪問講過，「嚴格來說，我只買古着。畢竟很少有布料像牛仔布一樣，可以完美體現反浪費哲學」。

我相信牛仔服擁有第二次生命。 Diesel創作總監Glenn Martens

Diesel 2025春夏系列：

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這次H&M找來Glenn Martens確實令不少時裝迷也在猜想最終產品會以甚麼主題呈現，究竟會像Y/Project般散發前衛解構美學，或是如Diesel般的街頭大膽風格，2025秋冬季便揭曉答案。