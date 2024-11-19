盤點秋冬必備黑色Penny Loafer　經典、聯乘到變種設計襯出大人風

【Penny Loafer／Loake／John Lobb ／RAD／G.H.BASS／樂福鞋】對於一眾本地喜愛穿搭的人來說，期待已久的秋冬季度終於來臨，在挑選衣物、塑造造型時也不用那麼單調，同時近年皮鞋已擺脫以往只局限於正裝的層面，不少歐日品牌或時裝人都喜愛將皮鞋配搭日常單品來營造成熟感，當中Penny Loafer絕對是重點款式，本次《一物》嚴選出四款來自歐日的黑色樂福鞋，讓大家可在本年冬季配襯出大人風造型。



1）John Lobb for United Arrows「RIO」35周年紀念系列：

第一款為各位介紹的是日本時尚名所United Arrows為紀念成立35周年，攜同百年英國皮鞋老牌John Lobb創作的聯名鞋作，一直對於西服單品也相當有研究的United Arrow創意總監栗野宏文（Hirofumi Kurino），本回決定重新復刻John Lobb於1998年設計的RIO型號，鞋履在外觀上與1950年首次推出標誌性LOPEZ款式相約，搭載John Lobb首個為Loafer鞋開發的4395鞋楦，但當中的不同之處在於RIO刻意採用無襯裡設計，達至提升腳感貼服度，這次United Arrows別注版更利用三款頂級皮革素材，包括麖皮、Courchevel與Oxford小牛皮，每種材質均呈現獨有質感與光澤，無論Formal Streetwear或正裝都總有一款適合。

John Lobb for United Arrows「RIO」35周年紀念系列（United Arrows）

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2）Barbour by Loake油感皮革Penny Loafer：

Barbour與Loake Shoemakers兩大傳統老牌均來自英國，不誇張說雙方在世界上的年期加起來已經有274年歷史，來到今天Barbour與Loake終於結合，兩者延續百多年來優質的工藝表現，合力創作出揉合現代與經典的劃時代作品，此系列一共透過Loake三款作品引發，包括Fernsby Derby皮鞋、Loughty Chukka靴子以及Carmichael樂福鞋，當中的Carmichael Penny Loafer絕對是上乘之作，為了令鞋履減少正裝感，Loake刻意採用College鞋楦並提供寬闊的「F-fit」尺寸，物料上利用由天然油脂與蠟質混合物製成的油感皮革（Pull-Up Leather），此皮革更會隨著時間及自然磨損增加獨特性，與Barbour蠟褸有着異曲同工之妙，鞋底亦當然以Goodyear Welt技術縫合提供高舒適度的Dainite橡膠鞋底，每雙鞋製作時間也長達八周，涉及多達七十五個部件與二百道工序，另外後踩與鞋墊足弓上都注入Barbour標誌性的格紋點綴，份屬日常造型中不錯之選。

Barbour by Loake油感皮革Penny Loafer（Loake）

3）RAD厚身Vibram跑鞋底：

隨着New Balance與Junya Watanabe機能紳士球鞋及NB自家推出的1906 Loafer鞋款出現後，Penny Loafer與球鞋大底已未縫融合，近日更有由本地皮鞋單位HOAX與日本RAUDi設計師高石誠司攜手監修的全新品牌RAD的出品，首款序幕作便以運動鞋底結合Penny Loafer為藍本，推出名為CALE的機能樂福鞋履，鞋身採用亮麗黑色漆皮為基礎，鞋底則移植著名意大利Vibram製作的厚身跑鞋底，在舒適性上絕對毋庸置疑也提供輕盈感，外觀以全黑示人，令鞋踭的黃色Vibram字樣相當突出，完美地展現出運動詮釋傳統皮鞋的當代嶄新美學。

4）G.H.BASS美式窩釘西部風：

最後一款推薦的作品是來自美國於1876年創立的G.H.BASS，早在1936年品牌開發專為在田野中悠閒穿著而設計的Weejuns，這成為世界首款Penny Loafer，來到現今Penny loafer已作為G.H.BASS的代名詞，本秋冬季度，品牌日本支線的最新系列中，更設計出一款大膽注入時尚玩味的作品，鞋款以LARSON型號為基調，並於鞋面與鞋側位置植入美式西部印地安窩釘作點綴，直令一雙斯文皮鞋頓時散發出時尚氣息也不失優雅。