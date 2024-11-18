Miu Miu Upcycled系列從舊檔案取靈感　展示巔峰升級再造時尚美學

【Miu Miu／Upcycled／Miuccia Prada／升級再造/ 環保】在全球環境保育趨勢的大前提下，無疑近年來不少時裝設計師均身體力行地以升級再造技術（Upcycled System）來減低過度消耗的局面，除了希望為世界資源分配略盡綿力之外，也希望讓消費者知道時裝與環保已經連成一線，來到2024年尾段，Miu Miu再度推出第五回Upcycled系列，Miuccia Prada更首次推出完整系列，並作為假日系列一部分，逐漸將Upcycled by Miu Miu此可持續性企劃擴大。



Miu Miu 2024 Upcycled系列由英國演員Emma Corrin擔任模特兒演繹（Miu Miu）

在2020年，Miu Miu創辦人與設計總監Miuccia Prada早已得悉時裝世界與可持續發展的重要性，透過時裝圈過度發展問題，發起了「Upcycled by Miu Miu」循環設計企劃，並以意大利巧手工匠細膩技藝重新製作升級再造單品，將舊物復活過來，賦予全新生命。

Miu Miu 2024 Upcycled系列（Miu Miu）

Miu Miu 2024 Upcycled系列（Miu Miu）

Miu Miu 2024 Upcycled系列（Miu Miu）

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不過環觀當今眾多時裝品牌，大多單位均只是回收古舊衣物進行解構重塑，而早幾季其實Upcycled by Miu Miu也是以此為軸心，與Levi's合作利用八、九十年代的Levi's牛仔舊物分解再造，雖然此步驟經已能達至Upcycled的初心命題，但某程度上來說卻只留在皮毛位置。

Miu Miu 2024「Upcycled Denim」（Miu Miu）

2021年的Miu Miu與Levi’s合作系列（Miu Miu）

這次Miuccia Prada希望再深入一點為環保出力，決定由物料層面進發，於全球採購不同再生素材融入Miu Miu舊年代珍貴的殘餘部件進行創作，除了將品牌具歷史作品重現眼前之餘，亦為大家設計出僅散發Miu Miu獨有時尚風格的單品，再者更可在源頭位置進行可持續性發展來達至高效益環保程度。

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來到2024年第五季Upcycled by Miu Miu，Miuccia Prada要次展示何謂升級再造的極致典範，系列由四種不同再生元素主題結合，包括在全球採購再生皮革單品、由殘餘素材組成的色彩紗線與品牌舊檔案中發掘出來的黑色刺繡部件，以及來自50至70年代的格紋裙子，利用獨有的刺繡、拼合工藝將四種元素融合，每款單品也散發着升級再造衣物罕有的貴麗感，加上每件產品均得到Aura Blockchain Consortium的品質監控與驗證，增添Upcycled製作過程的透明度。

Upcycled by Miu Miu第五季系列（Miu Miu）