Lawson攜Freak’s Store全新時尚攻勢　$175港元入手City Boy恤衫

【日本潮流／Lawson／Freak’s Store／便利店】繼早前日本超市AEON宣佈與日本著名造型師熊谷隆志合作創立襪子品牌NIRMATA後，近日作為便利服裝大戰的軸心單位Lawson馬上作出回應，再度攜同Freak’s Store推出第三彈系列，雙方繼首次開發的針織毛衣與次回快乾機能T裇後，本回便以格紋裇衫作為2024秋冬之作，日元定價4,000円「有找」，絕對無慮即決。



Lawson x FREAK'S STORE RELAX FIT方格法蘭絨裇衫（Lawson）

來到2024年秋冬時份，Lawson再次聯乘Freak's Store推出新一波時尚攻勢，本回第三彈合作中，雙方決定透過日常基礎本物恤衫作為創作藍本，更注入格紋圖案，取其能夠獨立單穿，又可作為冬季層次穿搭的定番之物，所以物料上亦刻意選用法蘭絨布製作，提供基本保溫性。

Lawson x FREAK'S STORE RELAX FIT方格法蘭絨裇衫（Lawson）

Lawson x FREAK'S STORE RELAX FIT方格法蘭絨裇衫（Lawson）

Lawson x FREAK'S STORE RELAX FIT方格法蘭絨裇衫（Lawson）

Lawson x FREAK'S STORE RELAX FIT方格法蘭絨裇衫（Lawson）

在版型設定上，Lawson與Freak's Store為了增添潮流感，營造出人氣日系City Boy風格，剪裁刻意呈現出Relex Fit寬鬆輪廓，並注入黑、天藍與深藍三大男女皆宜的配色，恤衫亦無分男、女裝，兩種尺碼包括細至中、大至加大供選擇，讓大家可自由選擇配襯不同氣息的造型。

+ 10

Lawson x FREAK'S STORE RELAX FIT方格法蘭絨裇衫（Lawson）

來到大家最關心的價錢問題，Lawson與Freak's Store再度打破既有物價思維，本回恤衫僅售3,520円（約$175港元），與第一回針織毛衣售價2,970円（約$155港元）與第二彈速乾T裇的2,970円（約$144港元），同樣徘徊在$150港元左右，難怪經常引起熱話並被瘋搶。

+ 5

近年日本興起便利店與超市打入服裝界的趨勢，確實大力衝擊着不少品牌，皆因這些便利店的服飾出品，除了價錢合理有餘之外，品質上的CP值也相當高，以Lawson與Freak’s Store這次恤衫系列為例，比起同樣大打日系City Boy風格的Natuica JP出品，一件Natuica JP裇衫的價錢11,880円（約$593港元），折扣後還要9,540円（約$476港元），足已可購入兩件Lawson了。