Nike重塑1999年原版限量武當派Dunk High　復刻版本應不只36對吧!

【Nike／Wu-Tang Clan／Dunk High／聯乘】環觀當今球鞋界，Nike的叫座力確然沒有以往般強勢，但回想起九十至二千年代，Nike每次推出的聯名球鞋也別具特色兼擁有自家故事，再加上「Friends & Family」以及限量出品，實屬成為不少八十後鞋迷的回憶。



當中Nike於九十年代末與紐約嘻哈音樂天團Wu-Tang Clan推出的聯名別注Dunk High，無疑成為鞋迷停「有錢都買唔到」的夢寐以求作品之一，不過好消息是，Nike日前正式官宣，本年11月9日將復刻此世界上僅有36對的傳奇球鞋，為當年沒有可能入手的鞋迷完夢。



Nike聯乘Wu-Tang Clan Dunk High復刻2024版本（Nike）

Nike聯乘Wu-Tang Clan Dunk High復刻2024版本（Nike）

誕生於紐約史丹頓島Wu-Tang Clan，中文譯作武當派，成立於1991年，這團嘻哈幫崛起已不只是影響着音樂發展，更是一種文化現象，獨樹一格的功夫元素說唱音樂創造出強大影響力，並由音樂圈延伸至時尚界、電影圈與藝術領域，其中在1999年為紀念Wu-Tang Clan專輯《Wu-Tang Killa Bees: The Swarm》的發行，便與Nike限量生產了限量36雙聯乘Dunk High，而時至今天，這對1999年製的原版球鞋已在轉售平台StockX需要以底價大約為40,000多港元來拍賣，實屬誇張！

Wu-Tang Clan武當派（Nike）

1999年原版球鞋在StockX拍賣底價大約為40,000多港元（StockX截圖）

時間來到本年六月，Nike在官方IG中突然發佈了一則帖文，短片中一雙黑黃Dunk High被一群蜜蜂圍繞包裹着，更標籤了Wu-Tang Clan帳號，馬上令人想到鞋款是否即將回歸呢？時隔三個月左右，Nike日前終於宣布在原版限量發售的25年後，再度復刻此超稀有鞋作。

2024年首次重塑的Nike聯乘Wu-Tang Clan沿用Dunk High高筒鞋款輪廓，配合Killa Beez的黑、黃配色皮革組合，鞋舌標記與鞋踭外側均繡有武當派的W刺繡圖案，設計上雖然沒有浮誇素材作二次設定，但此忠於原版卻散發濃厚九十年代街頭氣息，沒有作出任何改變就是最佳的致敬，創造出跨時代的共鳴同時，亦為兩者傳奇歷史揭開新一頁。

Nike聯乘Wu-Tang Clan Dunk High復刻2024版本（Nike）

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Nike聯乘Wu-Tang Clan Dunk High復刻2024版本（Nike）

這對Dunk High對Wu-Tang Clan的傳承上甚具意義，因為當年的原版鞋款自推出後在街頭均擁有一定影響力，Nike以這種方式再次將鞋履復刻，絕對是表達出對Wu-Tang Clan的認同，也彰顯出我們對嘻哈文化的貢獻。 Wu-Tang Clan的團長RZA