Pokémon x Crocs Classic Clogs新聯名曝光！帶有相應Jibbitz配件
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
鞋履品牌Crocs和《Pokémon》已經攜手多次創造出人氣單品，今回雙方再度以其動畫中最具代表性的Pokémon精靈為題材，重新詮釋旗下經典鞋型Classic Clogs。
《寶可夢》x Crocs Classic Clogs最新聯名系列
本次以《Pokémon》初代151圖鑑中的噴火龍、胖丁、耿鬼和卡比獸為藍本，個別將精靈特色覆蓋於Classic Clogs設計中。
同場加映：Levi’s X Crocs All-Terrain Clog膠鞋 經典牛仔布款開賣即售罄（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+4
可以看見4款鞋面擁有鮮明的色彩，並在後跟提環與鞋床分別注入Pokémon字體、精靈球圖案，還帶有相應的Jibbitz配件組合。
+6
《Pokémon》x Crocs Classic Clogs 最新聯名系列，每雙售價為$70美元，該系列在10月17日登陸 Crocs門店發售，感興趣的朋友不妨留意。
同場加映：CLOT x Crocs Classic Clog聯名鞋 荊棘迷彩搭配限量鞋飾極趣致（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
Crocs x Pringles首聯乘！推出3款經典膠鞋 標誌性八字鬚勁盞鬼CLOT x Crocs Classic Clog聯名鞋 荊棘迷彩搭配限量鞋飾極趣致BIRKENSTOCK x BEAMS全新聯名曝光 麂皮鞋面佈滿骨紋鞋底紋路羅志祥感嘆現今潮流現象 IG曬Jeff Staple x Nike SB Dunk Low杜絕黃牛！日鞋鋪推出超嚴謹買鞋規範 全程穿指定鞋款禁外套膠袋City Boy教父聯手創作 Vans Tokyo Design Collective注入新能量盤點韓國音樂天王Rain亮點鞋履！Nike Dunk Low穿搭簡單不失亮點
延伸閱讀：
《POKÉMON 名偵探皮卡丘》續集有望？《金剛：骷髏島》導演接下執導筒！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】