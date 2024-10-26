Pokémon x Crocs Classic Clogs新聯名曝光！帶有相應Jibbitz配件

鞋履品牌Crocs和《Pokémon》已經攜手多次創造出人氣單品，今回雙方再度以其動畫中最具代表性的Pokémon精靈為題材，重新詮釋旗下經典鞋型Classic Clogs。



《寶可夢》x Crocs Classic Clogs最新聯名系列

本次以《Pokémon》初代151圖鑑中的噴火龍、胖丁、耿鬼和卡比獸為藍本，個別將精靈特色覆蓋於Classic Clogs設計中。

《Pokémon》x Crocs Classic Clogs 最新聯名系列（Crocs圖片）

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可以看見4款鞋面擁有鮮明的色彩，並在後跟提環與鞋床分別注入Pokémon字體、精靈球圖案，還帶有相應的Jibbitz配件組合。

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《Pokémon》x Crocs Classic Clogs 最新聯名系列，每雙售價為$70美元，該系列在10月17日登陸 Crocs門店發售，感興趣的朋友不妨留意。

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