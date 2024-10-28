全球最年輕時裝設計師自稱Gucci轉世　莎朗史東也找他訂製毛絨褸

【Max Alexander／Couture to the max／時裝設計師/ 世界紀錄】各位還記得自己在八歲時候曾經是怎樣渡過嗎？在讀書、打機、玩洋娃娃，還是在追尋夢想呢？美國加州洛杉磯有位小朋友卻在這年gucci紀打入健力士世界紀錄大全，成為全球最年輕時裝騷設計師，他就是Max Alexander。



Max Alexander八歲勇奪健力士世界紀錄大全，成為全球最年輕時裝設計師（Max Alexander）

於2016年出生在洛杉磯的Max Alexander，在就讀藝術學前班時，受到一眾如梵高、草間彌生、芙烈達卡蘿和亞歷山大考爾德等傳奇藝術家啟發，直到2020年，Max Alexander在同屬藝術家母親Sherri Madison的支持下，開始學習設計、裁剪和縫紉，當時正值疫情封鎖期間，起初母親只讓Max Alexander書本以外的課外活動，一天晚上Max突然對母親說：「我需要一個服裝人體模型。」因這句話，Max Alexander便以四歲之齡正式宣布為一名裁縫，展開了他獨有的設計之路，也令家人意識到Max將成為一名時裝神童，因他在七歲之時更自稱為Guccio Gucci轉世！

Max Alexander（Max Alexander）

Max Alexander（Max Alexander）

儘管Max沒有任何創作或車衣經驗，但父母意識到他體內的時尚基因確實存在，全因Max曾祖父Jack是一名加拿大滿地可的服裝打版師，在血統傳承之下，最初Max只是使用絲帶、保鮮膜以及膠帶等非衣物素材拼合、固定服裝；直到四歲，母親讓Max在車衣機前觀看自己如何縫紉，最驚喜是兩周後Max已完全熟悉如何運用衣車進行縫紉，後來母親便帶他到當地一家縫紉店學習更多布料上的專業知識。

Max Alexander展示其女裝服系列（Max Alexander）

Max Alexander展示其女裝服系列（Max Alexander）

一次訪問期間，母親Sherri Madison說Max的設計背後驅動力，在於希望為各種身材的女性都能感覺美麗，在2021年Max正式推出個人品牌Couture to the Max，時至今天，現在八歲的Max已成為了時裝界不可忽視的一夥超新星，個人IG座擁三百萬多的追隨者，更獲得健力士世界紀錄大全最年輕時裝騷設計師（Youngest Runway Fashion Designer）的紀錄保持者名銜，上年亦誇張地為美國著名演員莎朗史東（Sharon Stone）及狄寶娜美臣（Debra Messing）訂製毛絨外套。

Max Alexander為莎朗史東（Sharon Stone）訂製毛絨外套：

Max Alexander為狄寶娜美臣（Debra Messing）訂製毛絨外套：

Max Alexander為狄寶娜美臣（Debra Messing）訂製毛絨外套（IG@couture.to.the.max）

本年九月Couture to the Max更參與紐約時裝周活動，推出包含六件前所未見的女生長裙禮服，其中一套作品採用領帶編織成連身裙，也有透過回收咖啡豆麻布袋製成的作品，完美演繹出Max Alexander在時裝領域的前膽性，Max坦言他未來希望擁有自己的工作室——Couture to the Max Italian，亦想成為Gucci品牌的設計師。