全球最年輕時裝設計師自稱Gucci轉世　莎朗史東也找他訂製毛絨褸

【Max Alexander/Couture to the max/時裝設計師/ 世界紀錄】各位還記得自己在八歲時候曾經是怎樣渡過嗎?在讀書、打機、玩洋娃娃,還是在追尋夢想呢?美國加州洛杉磯有位小朋友卻在這年gucci紀打入健力士世界紀錄大全,成為全球最年輕時裝騷設計師,他就是Max Alexander。



Max Alexander八歲勇奪健力士世界紀錄大全,成為全球最年輕時裝設計師(Max Alexander)

於2016年出生在洛杉磯的Max Alexander,在就讀藝術學前班時,受到一眾如梵高、草間彌生、芙烈達卡蘿和亞歷山大考爾德等傳奇藝術家啟發,直到2020年,Max Alexander在同屬藝術家母親Sherri Madison的支持下,開始學習設計、裁剪和縫紉,當時正值疫情封鎖期間,起初母親只讓Max Alexander書本以外的課外活動,一天晚上Max突然對母親說:「我需要一個服裝人體模型。」因這句話,Max Alexander便以四歲之齡正式宣布為一名裁縫,展開了他獨有的設計之路,也令家人意識到Max將成為一名時裝神童,因他在七歲之時更自稱為Guccio Gucci轉世!

Max Alexander(Max Alexander)

Max Alexander(Max Alexander)

儘管Max沒有任何創作或車衣經驗,但父母意識到他體內的時尚基因確實存在,全因Max曾祖父Jack是一名加拿大滿地可的服裝打版師,在血統傳承之下,最初Max只是使用絲帶、保鮮膜以及膠帶等非衣物素材拼合、固定服裝;直到四歲,母親讓Max在車衣機前觀看自己如何縫紉,最驚喜是兩周後Max已完全熟悉如何運用衣車進行縫紉,後來母親便帶他到當地一家縫紉店學習更多布料上的專業知識。

Max Alexander展示其女裝服系列(Max Alexander)

Max Alexander展示其女裝服系列(Max Alexander)

一次訪問期間,母親Sherri Madison說Max的設計背後驅動力,在於希望為各種身材的女性都能感覺美麗,在2021年Max正式推出個人品牌Couture to the Max,時至今天,現在八歲的Max已成為了時裝界不可忽視的一夥超新星,個人IG座擁三百萬多的追隨者,更獲得健力士世界紀錄大全最年輕時裝騷設計師(Youngest Runway Fashion Designer)的紀錄保持者名銜,上年亦誇張地為美國著名演員莎朗史東(Sharon Stone)及狄寶娜美臣(Debra Messing)訂製毛絨外套。

Max Alexander為莎朗史東(Sharon Stone)訂製毛絨外套:

Max Alexander為狄寶娜美臣(Debra Messing)訂製毛絨外套:

Max Alexander為狄寶娜美臣(Debra Messing)訂製毛絨外套(IG@couture.to.the.max)

本年九月Couture to the Max更參與紐約時裝周活動,推出包含六件前所未見的女生長裙禮服,其中一套作品採用領帶編織成連身裙,也有透過回收咖啡豆麻布袋製成的作品,完美演繹出Max Alexander在時裝領域的前膽性,Max坦言他未來希望擁有自己的工作室——Couture to the Max Italian,亦想成為Gucci品牌的設計師。