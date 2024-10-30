倫敦設計師由泳裝轉戰Blokecore領域　為阿仙奴親屬設計專屬皮褸

【Antonia Bronze／Blokecore／皮褸／阿仙奴】隨著Blokecore與時裝劃上等號，漸漸地各品牌或設計師都總會嘗試着手創作一些圍繞足球元素的作品，當中來自英國的一位女裝設計師Antonia Bronze，於本年亦開始進入足球世界，憑着個人對於服裝與縫紉的知識，由原本一直製作女生泳裝、比基尼、晚裝搖身一變為皮褸裁縫，作為一名「廠迷」的她，最新一件皮革外套更為這位阿仙奴名宿女兒訂製，大家又能否估到她的父親是那位槍手傳奇人物嗎？



Antonia Bronze為柏金女兒Yasmin Bergkamp設計專屬皮褸（IG@antonia.bronze）

Antonia Bronze為柏金女兒Yasmin Bergkamp設計專屬皮褸（IG@antonia.bronze）

相信一眾廠迷當看到這件棗紅色配上金字十號的設計，也不難知道答案吧！沒錯，這位金髮女生的父親就是阿仙奴傳奇名將伯金（Dennis Bergkamp），Antonia Bronze巧妙地利用阿仙奴2005至06主場經典款作為創作主軸，這件球衣除了是紀念阿仙奴在高貝利球場作賽最後一季外，亦是伯金完結職業足球生涯「掛靴」退役的一年。

Antonia Bronze為柏金女兒Yasmin Bergkamp設計專屬皮褸（IG@antonia.bronze）

Antonia Bronze為柏金女兒Yasmin Bergkamp設計專屬皮褸（IG@antonia.bronze）

在皮褸前方的設定，Antonia Bronze刻意保留球衣般的擺位，包括繡有阿仙奴隊徽與經典O2贊助標記，胸口置中位置則寫上「HIGHBURY 1995-2006」，即是伯金效力阿仙奴總共十一個年頭，而背部注入金字十號，領位後方亦繡有阿仙奴舊章，不過焦點位置卻落在左手手袖的字句「Premier League Arsenal vs Newcastle 2 March, 2002」上，如果大家是資深阿仙奴或柏金球迷的話，也必定有看過此世紀金球，柏金接應皮利斯傳送，瀟灑地以逆向轉身挑起足球，力壓紐卡素後衛在半單刀姿態下射入遠柱，這入球同樣是Antonia Bronze與柏金女兒Yasmin Bergkamp的難忘一刻，完滿地向這位傳奇冰人表達崇高的敬佩。

柏金女兒Yasmin Bergkamp小時候（IG@yasminbergkamp）

一直在倫敦被受足球文化所影響的Antonia Bronze，本年由泳裝、比基尼轉戰擁有強烈對比感的機車皮褸，嘗試開始透過個人裁縫知識，並嶄新地注入Blokecore足球細節，然而其實Antonia Bronze向來都是一位阿仙奴粉絲，早在本年七月歐洲國家盃期間，已為英格蘭與阿仙奴翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）傳聞女伴Tolami Benson設計出客製國家隊皮褸，而外套上的八十七字樣更是沙卡剛出道的球衣號碼，可見兩人還係密切。

Antonia Bronze是阿仙奴粉絲（IG@antonia.bronze）

Antonia Bronze為沙卡傳聞女伴Tolami Benson創作訂製作品：

Antonia Bronze為沙卡傳聞女伴Tolami Benson創作訂製作品（IG@ tolami_benson）

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其後Antonia Bronze再為阿仙奴巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）太太與女兒設計出獨一無二之作，胸口刺繡着「ARSENAL」、背後繡有巴西國旗與「OUR NUMBER 6, THE KING OF BRAZIL」字樣，以及童裝寫上「MY DAD」的皮褸，絕對是阿仙奴忠實球迷。

Antonia Bronze與加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）太太與女兒合照（IG@antonia.bronze）

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回顧生長於英國擁有地中海塞浦路斯裔的Antonia Bronze，自小在祖父母的耳濡目染下一直對服裝縫紉著迷，皆因祖父母在上世紀六十年代間也從事着服裝業務，並開始在大學期間進修紡織業，而在大學二年班毅然創立了同名品牌Antonia Bronze，旨在希望將地中海傳統與倫敦文化融為一體，更設計出符合塞浦路斯島嶼美學的泳裝系列，畢業後馬上決定以全職姿勢發展個人品牌，目標是製作出能讚頌女生任何優美身材的衣物，成為女生們白天到晝夜都可穿用的品牌，不過這次創作足球時裝的成功，會否讓Antonia Bronze全面改變個人品牌將來的發展方向呢？