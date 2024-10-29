Levi’s®再度聯手F1 McLaren麥拿侖車隊　10月推全新聯名膠囊系列

全球永續丹寧領導品牌 Levi's®在變幻莫測的環境中，始終忠於品牌傳統，保留經典設計的基礎，並不斷追求創新。



在賽車界，同樣充滿激情與突破的麥拿侖車隊通過技術革新，在提升其標誌性車款性能的同時，依然延續車隊精神。繼今年7月於英國一級方程式賽車（British Grand Prix）期間首度推出聯名膠囊系列後，Levi's®再度攜手麥拿侖車隊推出全新聯名膠囊系列。本次靈感源自於麥拿侖的極致速度與優雅美學，完美體現出賽車界的卓越工藝與時尚先鋒。

繼今年7月於英國一級方程式賽車（British Grand Prix）期間首度推出聯名膠囊系列後，Levi’s®再度攜手麥拿侖車隊推出全新聯名膠囊系列。（Facebook@Levi's）

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本次二度聯名膠囊系列產品包括：拼接丹寧飛行外套、運動風501®丹寧褲、闇黑丹寧夾克外套、闇黑丹寧褲、親膚面料上衣、抓毛絨帽Tee、賽車印花長、短Tee，以及賽車造型頭巾。成套男性單品包含：拼接丹寧飛行外套，正面與背面採用對比色拼接設計，搭配對比色羅紋衣領與下擺，左胸前刺繡「麥拿侖車隊」字樣。與之相配的 Sports 501® 丹寧褲腰帶部分採用翻轉、對比色丹寧布，並以經典 501® '93直筒版型為設計基礎，正面左側靠近下擺也有刺繡圖案。此外，成套登場的拼接丹寧飛行外套與Sports 501®丹寧褲，兩者皆配有效仿車銘牌的橡膠聯名背標，強調賽車文化與工藝的融合。

成套男性單品包含：拼接丹寧飛行外套，正面與背面採用對比色拼接設計，搭配對比色羅紋衣領與下擺，左胸前刺繡「麥拿侖車隊」字樣。（Levi's）

為致敬經典賽車丹寧外套，成套女性單品則以闇黑丹寧夾克外套採用防風雙按釦喉鎖片、腰帶按釦與滾邊條設計，強調線條感與功能性。此款運動風格的女性丹寧夾克外套，左胸前印有麥拿侖車隊的品牌標誌並配有雙向拉鍊，提升實穿性。搭配的闇黑丹寧褲則以寬鬆版型的Baggy Dad為靈感，側邊拼接處同樣帶有滾邊條細節。左後口袋上同樣有橡膠聯名背標，正面右側丹寧褲還帶有精緻刺繡圖樣，彰顯設計巧思與聯名特色。

此外，女性上身單品還有以麥拿侖車隊模組化印花為設計基礎的亮面橘色長袖立領的親膚面料上衣展現光滑亮澤質感。寬鬆版賽車印花短Tee飾有象徵勝利的月桂花環，紀念麥拿侖車隊多年來的輝煌戰績，並附有布魯斯·麥拿侖（Bruce McLaren）與Levi Strauss的簽名標籤。抓毛絨帽Tee則在衣物部分採用灰色混紡布料與黑色抓毛絨拼接設計，配有連肩袖。與亮面橘色長袖上衣相同，該帽Tee使用亮面矽膠印刷技術，呈現光澤外觀，並設有專屬L標及背面圖案印花，完美融合舒適與設計感。

女性上身單品還有以麥拿侖車隊模組化印花為設計基礎的亮面橘色長袖立領的親敷面料上衣展現光滑亮澤質感。（Levi's）

寬鬆版賽車印花長袖Tee同樣採用亮面矽膠印刷技術，胸前印有麥拿侖F1賽車圖樣，並搭配後領、標籤夾及側邊縫製的L標，展現賽車與時尚的結合。本次除了服飾單品，還推出了賽車造型的緞面頭巾配件。此款頭巾印有麥拿侖F1賽車圖案，角落處設有標籤夾，增添整體設計的精緻細節。

全新Levi's® x McLaren Racing聯名膠囊系列於10月17日起限定販售，將於Levi's官方網站、Levi's®時代廣場門市、海港城門市、又一城分店門市限量販售。

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