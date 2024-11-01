Reebok攜BEAMS慶祝InstaPump Fury三十周年　喚起千禧Y2K復古氣息

【Reebok／BEAMS／InstaPump Fury 94／Y2K／聯乘】在近年Y2K文化推動下，一眾千禧世代的火熱服飾均通通重回潮流界，無論罩耳式耳機、科技感運動太陽眼鏡、洗水牛仔褲或是尼龍降落傘褲都成為造型中必備單品，至於鞋履上，近月不少人都挑選人氣Puma Speedcat或是adidas Taekwondo SMII-LS，不過憶起2000年代，其實Reebok InstaPump Fury 94也在當時佔有重要席位，日前BEAMS為紀念球鞋誕生三十周年，再度攜同Reebok創作出別注版本，以未來元素注入鞋作，重塑真正的Y2K鞋。



BEAMS x Reebok INSTAPUMP FURY 94別注鞋作（BEAMS）

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日本時尚百貨BEAMS自2014年便經已與Reebok合作，這十年來曾多次利用InstaPump Fury 94作為別注聯乘藍本，本回BEAMS創作團隊更刻意採用閃耀反光的銀色物料作為充氣囊的主軸，從而喚起2000年代復古氣息，鞋身則以透氣度高的網眼尼龍製作，鞋尖注入Reebok標誌，而「Pump」充氣位置、後踭以及鞋墊上的Reebok字體設計卻改成BEAMS字樣，鞋底沿用標誌性Hexalite蜂巢緩震中底，搭載Graphite碳纖維材質以及分離式外型鞋底，一眾Y2K朋友們，是時候換上這對經典的Y2K鞋款了。

BEAMS x Reebok INSTAPUMP FURY 94別注鞋作（BEAMS）

BEAMS x Reebok INSTAPUMP FURY 94別注鞋作（BEAMS）

回顧九十年代日本街頭波鞋界，Reebok InstaPump Fury 94就像Nike Air Max 95般風靡，當年原祖黃紅火焰配色更是傳奇之作，成為日本、甚至全球街頭時尚不可或缺的標誌性單品之一，就連香港武打明星成龍亦有穿用，可見當年大家對這對充氣鞋的瘋狂程度。當年InstaPump Fury 94初次出現，Reebok首創的「Pump」系統經已具有前瞻性，鞋履設定上刪去鞋帶部分，全交由充氣膠囊包裹紮緊腳掌，散發出千禧世代的科技感，不過要說成就InstaPump Fury 94變成流行的主因，也不得不承認冰島歌后Björk的親身演繹，在當年沒有網絡世界的年代，一張相片已達至誇張的「帶貨」功效。

Björk當年潮著InstaPump Fury 94（Sneakers-actus）

原版Reebok InstaPump Fury 94（END.）

時間一轉，InstaPump Fury 94已經來到三十周年，鞋履雖然沒有當年的極高追捧度，但在運動鞋領域中依然保持着一定的影響力，為了再度讓現今Y2K造型愛好者重新接觸此經典運動鞋，BEAMS於這個InstaPump Fury 94三十而立的重要里程碑，決定與Reebok再次聯手合作，並以未來元素移植到作品之中，絕對是向這對先驅球鞋的最佳致敬！