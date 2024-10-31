Corteiz主理人與Palace Skateboards爆發衝突？推出嘲諷品牌短Tee

兩大英國街頭品牌Corteiz與Palace Skateboards爆發出牛肉事件（意指有爭執或衝突）！Corteiz創辦人Clint 419日前對於Palace Skateboards 2024冬季系列裡的「運動套裝」非常有意見，認為Palace Skateboards是抄襲Corteiz在2024年6月的服裝單品。



他不僅在網路上高談闊論此事件，甚至還推出了一款以Palace Skateboards招牌三角形圖樣為基底，並融入Corteiz字樣的短袖服飾。

Corteiz創辦人指稱Palace Skateboards抄襲！

英國街頭品牌Corteiz是創辦人Clint 419在2017年所成立的，早期Corteiz不走常規販售管道，透過電子郵件與Instagram等社群方式突襲發售，游擊式的開賣方式讓消費者對於這神秘品牌愈感興趣，讓其在英國街頭圈漸漸醞釀出聲量。在2023年，Corteiz更與Nike 攜手釋放Nike Air Max 95聯名鞋，不僅在網路上造成轟動，街頭瘋搶的畫面更是不斷被討論；持續做大的Corteiz也在2023年年底與Supreme驚喜攜手，將Corteiz推向更高峰。

Corteiz創辦人指稱Palace Skateboards抄襲（CLINT419＠X截圖）

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如今，Corteiz創辦人Clint 419早前透過社群平台發聲，指稱同為英國街頭品牌的Palace Skateboards在最新的季度商品裡，抄襲了Corteiz過去的服裝！後續，Corteiz更推出一款以Palace Skateboards經典三角形商標為基底，並寫入Corteiz字樣所改製的短袖 Tee，同時還將重新發布Corteiz的運動服套裝，並與Palace Skateboards服裝上架日期（倫敦時間2024年10月18日）同天發售。諷刺意味滿滿！

Palace Skateboards發表的運動套裝（IG@palaceskateboards）

Corteiz翻玩Palace Skateboards型錄，透過後製讓模特兒穿上Corteiz運動套裝（IG@corteiz）

對此，有不少網友們認為Corteiz是在炒作，甚至認為該款運動套裝並非是Corteiz首先研發而成，而是一直存在的服裝！你又是怎麼認為呢？

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