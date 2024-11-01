古着店LEAD與Hamilton展開期間限定活動　從復古造型探索軍錶世界

【Hamilton／LEAD／古着／腕錶】古着世界之大確實是一個無底深淵，每當入坑後便會越鑽越深，就算玩厭了一個年期產物、一種造型、一個品牌或是一款單品，千千萬萬的原因也會令你再度發掘更多，所以古着從不離開時尚，尤其在日本這個對古着文化推崇備至的國家，不少有名設計師的創作原點都來自各歷史舊物。日前日本古着店LEAD宣布將攜同美國腕錶老牌Hamilton舉行期間限定活動「Find your KHAKI」，並邀請得當今三大人氣日牌設計師與時尚顧問展出及販售私人珍藏，以另類時計角度探索古着領域。



來到近日高雄大善便與美國百年腕錶品牌Hamilton組織舉行為期兩天的周未期間限定活動「Find your KHAKI」，從古着視野來體驗Hamilton最著名的Khaki Field系列。早在1917年第一次世界大戰時期，Hamilton被任命為美國官方認證開始供應時計，作為一款耐用、精準的軍錶，品牌由生產懷舊鐘錶漸漸轉為腕錶延續至今，時至今日，Hamilton與Khaki Field系列經已與軍事劃上句號，取而代之則與古着文化聯繫一起，與美式休閒時尚完美結合。

LEAD聯乘HAMILTON「Find your KHAKI」軍錶期間限定活動（LEAD）

LEAD聯乘HAMILTON「Find your KHAKI」軍錶期間限定活動（LEAD）

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這次「Find your KHAKI」活動選址於東京原宿，高雄大善將透過自家古着配襯美學作為另一重點，由高雄大善精心挑選能凸顯Khaki Field腕錶魅力的復古服飾，屆時更邀請時尚顧問兼時裝店L'ÉCHOPPE主理人金子恵治（Keiji Kaneko）、Kaptain Sunshine設計師児島晋輔（Shinsuke Kojima）、NEAT主腦西野大士（Daishi Nishino）售賣私人Hamilton Khaki Field珍藏，希望讓各位體驗古著、腕錶截然不同的氛圍。

L'ÉCHOPPE主理人金子恵治（Keiji Kaneko）（LEAD）

Kaptain Sunshine設計師児島晋輔（Shinsuke Kojima）（IG@ks_shinsukekojima）

NEAT主腦西野大士（Daishi Nishino）（LEAD）

來自廣島的古着店LEAD由高雄大善（Hiroyoshi Takao）於2018年創立，作為九十年代出生的他已在日本古着時尚界為人熟悉，LEAD以外更開設一家必須預約才能參觀的古著店LEAD MVP（Most Value Place），以高級創新思維來演繹傳統之物。

廣島古着店LEAD創辦人高雄大善（Hiroyoshi Takao）（IG@hiroyoshi007）

必須預約才能參觀的LEAD MVP（IG@lead_mvp）

必須預約才能參觀的LEAD MVP（IG@lead_mvp）

高雄大善對於美式軍事、戶外、牛仔等元素都相當了解，亦是舊版美製Converse的先驅者，甚至向Converse Japan提供私人珍品作展覽或是資料搜集之用，同時也是一名撰稿人，當中曾為《Vintage Collectables by VCM》擔任顧問，亦於各種媒體上發表文章，致力推動古着文化。引領着LEAD的發展，高雄大善一直透過獨特美學嚴選古著，除了除衫褲鞋以外，他對於腕錶世界也情有獨鍾，他亦不時在個人IG上發佈私人時計收藏作分享。

高雄大善舊版美製Converse收藏：

高雄大善舊版美製Converse收藏（IG@hiroyoshi007）

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《Vintage Collectables by VCM》：

《Vintage Collectables by VCM》（PARCO出版）

高雄大善個人古董腕錶收藏品：