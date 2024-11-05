Corteiz集結新舊足球明星　宣傳Nike全新聯乘迎來足球廣告回憶殺

【Corteiz／Nike Air Trainer Huarache／聯乘】在足球與Y2K盛世下，無論時裝、街頭服均成為了Blokecore散播的媒介，憶起二千年間花式室內足球的熱潮，近日都回歸成為倫敦街頭服飾品牌Corteiz與Nike的最新聯名設計靈感，雙方更重演當年深入民心的花式足球廣告，而最新預告片中所邀請得的球員們亦相當大陣仗，由過去、當今和未來多位傳奇球星共同合演，大家又認唔認得有邊幾位呢？



Clint 419與高比馬恩奴（IG@clint419）

Clint 419與卡馬雲加（IG@clint419）

成長於2000年代的一眾足球愛好者，相信定必記起當年Nike為了大力推動足球運動及推廣品牌足球裝備，拍攝多部相當具創新性、時至今天依然經典的宣傳短片，例如Joga Bonito、船倉鐵籠足球、巴西機場、家中大戰以及武士機械人任務等著廣告。

Corteiz聯乘Nike廣告照（IG@clint419）

Corteiz聯乘Nike廣告照（IG@clint419）

Corteiz聯乘Nike廣告照（IG@clint419）

近日由Clint Ogbenna，大家稱為Clint 419所主理的倫敦街牌Corteiz即將與Nike迎來2024年最新秋冬聯名運動系列，為了讓此企劃宣傳更見成效，Clint 419決定來一次回憶殺，重新演繹當年另一火熱的Nike Freestyle足球短片。Nike在2001年上演的版本其實在當時已相當前衛，畫面由簡約暗黑背景、銀色地板所呈現，片中不同足球員在畫面中心做出多款花式，配合音樂與剪接，將滿載活力的感覺散發，當年的版本更可看欣賞到年輕時朗拿甸奴（Ronaldinho）的神乎其技。

來到2024年Corteiz與Nike合作的版本，新片與2001年版延續同出一轍的氣息，由Gabriel Moses執導，畫面繼續簡約卻滿載街頭味，同樣透過足球花式與節拍注入到短片內，新版並邀請得各地人氣足球巨星參演，包括皇家馬德里中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）、曼聯中場新星高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）、曼城攻擊手菲爾科頓（Phil Foden）等等，不過最大驚喜是，Clint 419竟然找來了荷蘭一代中場悍將戴維斯（Edgar Davids）為彩蛋，短片猶如將時間推回千禧時間，也是另一次足球文化的傳承。

戴維斯擔任Corteiz聯乘Nike運動服系列模特兒（X@joel.lyall）

如細心重溫新版短片，除了可發現身上多款聯名運動套裝外，謠傳多時的Corteiz別注Nike Air Trainer Huarache也終看到真身曝光，同時間Clint 419亦在個人IG上載親身穿用聯名球鞋的相片，白、灰、黑三色將會同時推出，雖然暫時還未有確實售賣資料，但應該快將來臨！

Clint 419親身穿用Corteiz別注Nike Air Trainer Huarache（IG@clint419）