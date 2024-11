Marc Jacobs紀念《綠野仙蹤》上映85周年　聯乘作現多個經典場景

【Marc Jacobs/The Wizard of Oz/綠野仙蹤/聯乘】本年適逢美國時裝品牌Marc Jacobs誕生40周年,一系列聯乘企劃正持續進行,經過跟NIGO與FUTURA合作後,上月又迎來Denim Tears的聯乘The Tears Bag。近日Marc Jacobs卻一改聯名界別,其合作夥不是時尚單位,而是改變着時裝、音樂等美國流行文化的傳奇歌舞電影《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)。



本回別注Marc Jacobs與《The Wizard of Oz》聯名系列中,前者透過電影中各深入人心的經典電影場景與元素,化成圖像、印花移植到Marc Jacobs各標誌性包款之中,包括Dorothy Gale身穿的淺藍格紋裙子與紅寶石色鞋注入到皮革THE SACK BAG中,另外奧茲國首都翡翠城(Emerald City)與黃磚路、膽小獅、錫樵夫與稻草人亦投放到THE TOTE BAG上,散發着強烈新舊時尚文化衝擊的氣息。

Marc Jacobs紀念《綠野仙蹤》別注系列(Marc Jacobs)

Marc Jacobs紀念《綠野仙蹤》別注系列(Marc Jacobs)

環觀整個系列,當中一款THE TOTE BAG更是熟口熟面,原來這個女巫圖案早於2015年春夏季Supreme與Undercover的聯名經已出現過,兩次的時尚項目均利用電影中西國魔女的圖像為創作主軸,可見《綠野仙蹤》這套電影在全球的影響力。

Marc Jacobs紀念《綠野仙蹤》西國魔女THE TOTE BAG(Marc Jacobs)

Supreme聯乘Undercover Box Logo Tee(farfetch)

《綠野仙蹤》是我童年時期最喜愛的電影之一,這永恆故事已經提供了長達85年我靈感啟發,這次合作希望讓這電影魔力持續。 Marc Jacobs

然而早在2016年春季,Marc Jacobs已曾經受到《綠野仙蹤》的啟發,將一款閃耀紅寶石指甲油命名為「Surrender Dorothy」。

Marc Jacobs將一款閃耀紅寶石指甲油命名為「Surrender Dorothy」(Marc Jacobs)

Marc Jacobs紀念《綠野仙蹤》同樣設計出「Surrender Dorothy」作品(Marc Jacobs)

美國歌舞奇幻電影《綠野仙蹤》,電影改編自1900年由Lyman Frank Baum撰寫的同名美國兒童文學著作,故事講述女主角Dorothy Gale與三位夥伴前往奧茲王國的歷險故事。直至1939年由美國電影導演Victor Fleming拍成歌舞片後,《綠野仙蹤》大受好評,亦是最早使用特藝七彩Technicolor技術拍攝的彩色電影之一,該片更獲得奧斯卡原創歌曲與原創音樂獎,美國電影學會並將此電影評為史上最經典電影第六名,當中榮登電影歌曲第一位的插曲《Over the Rainbow》或叫作《Somewhere Over the Rainbow》,相信大家也必定曾聽過吧!