Acne Studios慶祝芬蘭童話誕生80周年　可愛姆明一族添加時尚氣息

【Acne Studios／Moomin／姆明／聯乘】最近時尚圈愛從經典童話中擷取靈感，先有Marc Jacobs為紀念《綠野仙蹤》上映85周年的聯乘過後，近日再有Acne Studios賀Moomin（姆明）80歲的別注系列，而一系列作品不約而同地將可愛畫作毫不吝嗇地移植到服飾中。



轉眼間，即將踏入2025年，同時亦是姆明的80歲大壽，同樣來自斯堪地那維亞的瑞典時裝品牌Acne Studios，為了讓這北歐傳統童話故事延續下去，首度聯乘Moomin設計出多款可愛萬分的時裝系列，本次別注創作以姆明一家、姆明女朋友科妮與阿美作為藍本，注入到裇衫、牛仔褲、針織冷衫、棉質衛衣及不同帽款中，設計上亦沒有作低調處理，反而是大刀闊斧的將一幅又一幅的畫作投放到衣物的顯著位置，讓人一看便知道是姆明聯乘。

姆明與女朋友科妮（Acne Studios）

阿美（Acne Studios）

姆明一家（Acne Studios）

不過如要在系列中挑選重點之作，那不得不推薦條紋裇衫與牛仔褲，兩款單品均刻意將本次聯名所挑選的姆明畫作全數移植到衣物上，剪裁上偏向當今潮流的闊身設定，牛仔褲也大玩寬鬆下垂的Baggy Cut，配合洗水破爛細節凸顯時尚氣息，各單品的後方都繡上或印有是次兩大單位的字樣作紀念，一眾姆明粉絲務必留意！

Acne Studios聯乘Moomin裇衫與牛仔褲（Acne Studios）

Acne Studios聯乘Moomin裇衫與牛仔褲（Acne Studios）

+ 12

+ 9

相信就算你是六十後、八十後或是千禧後的朋友，定必認識姆明這名字，這位「肥嘟嘟」身形圓潤、有着大鼻子的卡通人物，靈感源自一種北歐民間故事的精靈，由芬蘭小說家、畫家Tove Marika Jansson所創作，成長於藝術家庭的她，自小便歐化各地學習繪畫 在1943年舉辦首次個人畫展，直至1945年Tove Marika Jansson為兒童創作了首部姆明系列作品——《姆米谷的大洪水》，便正式展開了姆明千奇百趣的探險故事，及後的《姆米谷的彗星》與《快樂的姆米家庭》也相當暢銷，在1966年，Tove Marika Jansson更作為兒童文學作家獲得了國際安徒生文學獎，亦成為芬蘭人家傳戶曉的故事，可謂北歐的非物質文化遺產。

Tove Marika Jansson（IG@moominofficial）