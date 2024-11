Dior主腦Kim Jones五年後再度聯乘KAWS　雙方時尚生涯早有共同點

【Dior/KAWS/Kim Jones/聯乘】時光倒流回到2018年,Kim Jones入主Dior後發佈首個2019男裝春夏時裝騷,此時引爆了時尚震撼彈,皆因當年走馬上任的他在地標戰中已將街頭藝術移植到高級時裝世界,邀請當代美國Pop Art巨匠KAWS合作,時裝騷場地中心更擺放了一座由七萬朵粉紅花卉搭建而成的黑色禮服KAWS BFF雕像為之經典,亦大玩Dior Homme時代「XX眼」版本蜜蜂標記,想不到雙方續作一等便等了五年之久。



Dior聯乘KAWS 2024系列(Dior)

延續Dior 2019夏季男裝騷,Dior與KAWS終於在日前迎來2.0聯乘,KAWS再度透過流行藝術設計出富有玩味的日常服飾,此別注焦點繼續著眼於兩大品牌標誌,KAWS以Dior字樣為軸心勾畫出蛇形圖案,而Dior的「i」字有趣地繪製成青蘋果圖案,同樣地Dior的縮寫「CD」也以蛇為創作靈感,穿梭在各款單品中,包括Cannage竹織通透菱格絎縫恤衫、花押字毛衣、運動棉質外套與運動鞋等等,帶來時裝、藝術文化兼容共同體。

Dior在SS19巴黎時裝騷中有KAWS巨型BFF公仔出現(VCG)

不過,Kim Jones與KAWS還未走在一起之前,二人在創作生涯中已有雷同之處,以下為《一物》讀者解構兩位大師三大時尚契合點。

Dior藝術總監Kim Jones(Getty Images)

美國藝術家KAWS(Getty Images)

Kim Jones 與KAWS共通點(1):深受Undercover高橋盾啟發

二千年代初,Kim Jones當時正在倫敦Central Saint Martins時尚學院上學,為了賺取些零用錢及吸收書本以外的時裝知識,Kim Jones於倫敦著名店鋪Gimme 5工作,並認識了來自日本由高橋盾(Jun Takahashi)主理的Undercover,就在整理倉庫之時,Kim Jones終於親眼、親手接觸到Undercover的作品,從而植入了不少設計風格於腦海中,某程度上也是Kim Jones的啟蒙老師;另一邊廂,KAWS與高橋盾的合作更不用多說,早在1999年開始,從畫作、玩具以至服裝,兩位的默契也是相當穩固。

Kim Jones與KAWS共通點(2):《花生》漫畫Snoopy的影響

早在2012年,KAWS經已與《Peanuts》推出以史諾比為創作藍本的藝術玩偶作品「JOE KAWS」,其後於2015至2020間繪畫多幅七彩繽紛的畫作,不過最為人熟悉的必定是2017年Uniqlo、KAWS與《Peanuts》的三方聯乘,系列中的史諾比毛公仔當年更被搶購一空;本以為Kim Jones與Snoopy也沒有關聯性,但2018年在倫敦Somerset House舉行以《Peanuts》為主題的展覽《Good Grief, Charlie Brown! Celebrating Snoopy and the Enduring Power of Peanuts》,原來Kim Jones為活動借出了多件《Peanuts》Mayo Spruce衛衣收藏品,除了時裝設計,Kim Jones亦是一名古着迷!

2012年KAWS聯乘《Peanuts》JOE KAWS(Artsy)

KAWS以史諾比為畫作主題(guyhepner)

Kim Jones為活動借出多件《Peanuts》Mayo Spruce衛衣收藏品(Somerset House)

Kim Jones與KAWS共通點(3):跟日本Fast Retailing集團聯乘

剛談到KAWS在2017年曾為Uniqlo與《PEANUTS》進行的三方聯乘,然而其實早在2016年KAWS經已與Uniqlo首度進行聯名,推出各式各樣的印花T裇、帆布包,直到2018年Uniqlo更與KAWS、《芝麻街》創作別注,往後的UT系列也成為Uniqlo的重點,直至本年Uniqlo再策劃「KAWS + Warhol」,透過兩大新舊美國藝術家結合成前所未有的聯名作品,並編輯成相冊,別具收藏價值;另外Kim Jones亦都在2018年離開Louis Vuitton後,首個企劃就與日本Fast Retailing集團GU連接,推出Kim Jones Gu Production聯乘系列,就這三點看來,可見雙方在時尚生涯的步伐也相當接近。

