Digawel紀念PORTER STAND開業十周年　重塑當年一件難求多袋裇衫

【Digawel／PORTER STAND／JOYCE／聯乘】老實說，如要在日本這個對於時裝甚有研究、甚有要求的國度要衝出一片天，確實不容易，設計師們需要花上的功夫相信不會比起歐美品牌少，憶起早幾年前，日牌Digawel亦曾成為東京不可忽視的單位之一，於2018年踏上東京時裝周，本以為將更上一層樓之際，可能因為期後疫情關係，Digawel卻出現下滑跡象。不過最近品牌決定再攜同良好夥伴吉田包合作，以PORTER STAND概念店開業10周年作引發點，設計出限定紀念系列，而JOYCE更榜上有名，成為香港指定銷售點，不知道這次再度聯乘能否再為Digawel重返「Tier 0」日本時裝界別呢？



由Porter Yoshida & Co旗下創立的概念店PORTER STAND，有別於傳統Porter店，PORTER STAND的創立概念以品味、時裝來註釋吉田包產品，所以店內除了售賣各包款之外，亦會有衣物給顧客挑選，從而配襯出能展現Porter包最吻合的日常造型，其中Digawel當年便得到Porter的垂青，成為PORTER STAND服裝支線的御用聯乘品牌。

在當年由Digawel設計師西村浩平（Kohei Nishimura）專為PORTER STAND創作的一款多袋裇衫，無疑真的震撼了日本整個時裝圈，回想當時入手相當困難之餘，其售罄速度相當誇張，皆因這聯名原創裇衫的設定相當嶄新，幼滑棉質為本散發出優雅光滑質感，在闊身剪裁設定上，西村浩平刻意添置多個不同大小的口袋，此設定與Porter一直在包款提供多袋元素帶有相同信念，而衫上的各種形狀、尺寸口袋更細心地照顧各位日常需要，不僅可存放錢包、手機、耳機、紙巾外，還可擺放外遊時的護照、登機證、記事本與原子筆等，份屬一件功能與時尚並重的破格之作。

Digawel x Porter多袋恤衫（DIGAWEL）

適逢本年是PORTER STAND誕生十周年，為了在這重要里程碑上推出紀念系列，Porter理所當然地再來這位合作好友Digawel操刀，延續PORTER STAND旅行主題，西村浩平再次將外遊方便性與習慣性作為設計藍本，那當然經典的多袋裇衫亦有出現，首次利用間條牛津紡製作，比起幼滑棉質帶來更硬朗的線條感。

Digawel x PORTER STAND十周年紀念多袋恤衫（Digawel）

Digawel x PORTER STAND十周年紀念多袋恤衫（Digawel）

另外一套半拉鍊「過頭笠」風衣與休閒褲子均採用聚酯纖維混合棉料製作，素材使用專用打褶機令單品產生隨機帶有個性的皺紋，即使折疊存放在行李箱後再穿着也不會讓人感到鶻突感，相當合適旅行時攜帶，而且寬鬆版型加上束繩細節，讓用家可自行調節輪廓，增強舒適度。

Digawel x PORTER STAND十周年皺褶外套（Digawel）

Digawel x PORTER STAND十周年衛衣（Digawel）

除此之外，聯乘系列當然推出各Porter包作，當中一款外層注入可拆卸式頭盔網袋是2021年春夏與UNION TOKYO合作版的延伸，同時有各大小定番透明小物包，整個聯名系列都以黃色點綴貫穿，拉鍊細節亦使用瑞士製造riri拉鍊，耐用性絕對不容置疑。

Digawel x PORTER STAND十周年可拆卸式頭盔網袋（Digawel）

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Digawel x UNION TOKYO 2021春夏聯乘：