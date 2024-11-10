AEON加入日本便利服裝大戰　造型師熊谷隆志襪子媲美FamilyMart？

【NIRMATA／AEON／FamilyMart/ Lawson/ 熊谷隆志／聯乘】近期愛衫之人到訪日本，相信都定必會逐間FamilyMart與Lawson進行搜查，為的不是炸雞、飲品或零食，而是希望買到便利店CP值超高的自家服飾系列，尤其是FamilyMart襪子經常處於售罄狀態。直至本年尾此服裝戰更蔓延至超市層面，日前AEON並發佈與日本著名造型師、WIND AND SEA主腦熊谷隆志（Takashi Kumagai）合作的全新襪子品牌NIRMATA，誓要在超市、便利店服裝戰中分一杯羹！



NIRMATA襪子有男、女裝設定（NIRMATA）

於今年十月正式創立，NIRMATA背後公司AEON的管理層其實早已察覺到就算作為老牌超級市場也需要緊貼潮流與改變，環觀現今一眾便利店在衣物界的大成功，FamilyMart的CONVENIENCE WEAR由FACETASM設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）擔任、Lawson亦有日本時尚精品店Freak's Store的加持，AEON不敢怠慢，最終決定邀請在日本時尚圈無人不曉的時尚造型師熊谷隆志為NIRMATA之首，擔任創作總監一職。

NIRMATA襪子（NIRMATA）

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NIRMATA襪子（NIRMATA）

由熊谷隆志主理的NIRMATA，首要目標是擴大品牌知名度，所以熊谷隆志的理念便以Z世代一群為目標顧客，為年輕人們設計出合乎他們需要、價格合理的日常單品，雖然暫時只有襪款，但相信不久將來AEON便會將此系列擴大，成為各男、女裝，甚至小童均會包攬穿用的日常服品牌。

NIRMATA男裝以綠色表示（NIRMATA）

NIRMATA女裝以黃色表示（NIRMATA）

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NIRMATA相信不久將來會推出襪子以外的服裝（NIRMATA）

NIRMATA名稱源自尼泊爾語，意思是創造者，熊谷隆志希望正在開發的產品能夠為日常生活擺脫沉悶、一式一樣的造型，添加創新設計，就算是一對襪子，也能點綴整體美感，表達出無論是視覺或觸感均散發舒適性的單品。再者，喜愛在造型上添加細心位的熊谷隆志更巧妙地運用包裝上的布紋束帶，拆除襪子後可循環再用作為日常小物，既可以紮緊小樽、食具，又可以在踩單車時束緊褲管，達至一物多用的心思！現在NIRMATA襪子經已在日本204 家AEON與AEON Style商店發售，看來去日本時又要多加一個地點了。

NIRMATA包裝布紋束帶可循環再用（NIRMATA）