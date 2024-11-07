秋冬必備玩味Cap帽　二創反轉經典品牌Logo　句子表達內心所想

【Cap帽推薦】Cap帽早已是時尚設計不可或缺的一環，加上近年City Boy、Street Culture和Sporty Chic再度興起，令這頭上配件的重要性進一步提升，大家可以西裝配Cap帽，又可以波衫配Cap帽，各適其適，誇張點說是甚麼Style都適合。今次《一物》嚴選多款玩味Cap帽，時尚與趣味兼備的同時，適逢11月8日是「帽子日」，為Cap帽多添另一重意義。



二創向經典Logo致敬

GAP的經典Logo（Wikipedia）

Y2K穿搭盛行，一些早期美式Fast Fashion中古品成了這群族的心頭好，GAP是其中，大家都會追捧其80年代中期開始使用的大階英文設計，有指是Spire Regular字體的變奏深入民心，卻發現原來現在GAP並沒有推出這Logo的Cap帽。

O.K.的「GAG」Cap帽（O.K.）

幸好一向熱愛二創的日本品牌當然不會放過這機會，先有街牌O.K.將「GAP」變成「GAG」，由一個品牌名稱變成了笑話、玩笑、惡作劇、噱頭的意思，極之有趣；還有愛將用品名稱創作的日牌byeA.，這愛，BAG BAG袋、CUP CUP杯外，還有CAP CAP帽，同樣是向GAP Logo取材，用款字體以之變成「CAP」，是另一種玩味。

byeA.的CAP CAP共有12款配色，方便襯衫。（byeA.）

會心微笑Message Cap

IDEA Books的「SORRY I DON'T WORK HERE」Cap帽（IDEA Books）

IDEA Books的「TECHNO IS MY BOYFRIEND」Cap帽（IDEA Books）

IDEA Books的「PANIC BUY」Cap帽（IDEA Books）

Cap帽設計層出不窮，除了Logo和公仔外，又有人喜歡將令人看到會心微心的Message Cap。英國IDEA Books是這方面好手，多年來推出的有趣句子多不勝數，「SORRY I DON'T WORK HERE」、「TECHNO IS MY BOYFRIEND」、「PANIC BUY」，創意與笑意皆無限。

日本書店BLANKMAG的「SO MANY BOOKS, SO LITTLE TIME」Cap帽（BLANKMAG）

由日本書店BLANKMAG推出的「SO MANY BOOKS, SO LITTLE TIME」Cap帽，則帶點諷刺意味，書太多時間太少；東京帽牌Cap Tokyo的「BAD HAIR DAY」，開宗名義告訴其他人自己的頭髮亂了。

東京帽牌Cap Tokyo的「BAD HAIR DAY」Cap帽（Zozo）

說過了多款Cap帽設計，其實11月8日正是帽子日。雖然每年有數之不盡的「XX日」，但兒童癌病基金舉辦的帽子日，是為患癌兒童及青少年送上關懷，因抗癌化療過程中，甩掉頭髮是副作用之一，他們需要戴帽來保暖頭皮提供安全感，活動以「Hats We Wear, Care We Share」為主題，全城響應一起戴帽為他們送上支持，令帽子不只是時尚配件那般簡單。