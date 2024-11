秋冬必備玩味Cap帽　二創反轉經典品牌Logo　句子表達內心所想

【Cap帽推薦】Cap帽早已是時尚設計不可或缺的一環,加上近年City Boy、Street Culture和Sporty Chic再度興起,令這頭上配件的重要性進一步提升,大家可以西裝配Cap帽,又可以波衫配Cap帽,各適其適,誇張點說是甚麼Style都適合。今次《一物》嚴選多款玩味Cap帽,時尚與趣味兼備的同時,適逢11月8日是「帽子日」,為Cap帽多添另一重意義。



二創向經典Logo致敬

GAP的經典Logo(Wikipedia)

Y2K穿搭盛行,一些早期美式Fast Fashion中古品成了這群族的心頭好,GAP是其中,大家都會追捧其80年代中期開始使用的大階英文設計,有指是Spire Regular字體的變奏深入民心,卻發現原來現在GAP並沒有推出這Logo的Cap帽。

O.K.的「GAG」Cap帽(O.K.)

幸好一向熱愛二創的日本品牌當然不會放過這機會,先有街牌O.K.將「GAP」變成「GAG」,由一個品牌名稱變成了笑話、玩笑、惡作劇、噱頭的意思,極之有趣;還有愛將用品名稱創作的日牌byeA.,這愛,BAG BAG袋、CUP CUP杯外,還有CAP CAP帽,同樣是向GAP Logo取材,用款字體以之變成「CAP」,是另一種玩味。

byeA.的CAP CAP共有12款配色,方便襯衫。(byeA.)

會心微笑Message Cap

IDEA Books的「SORRY I DON'T WORK HERE」Cap帽(IDEA Books)

IDEA Books的「TECHNO IS MY BOYFRIEND」Cap帽(IDEA Books)

IDEA Books的「PANIC BUY」Cap帽(IDEA Books)

Cap帽設計層出不窮,除了Logo和公仔外,又有人喜歡將令人看到會心微心的Message Cap。英國IDEA Books是這方面好手,多年來推出的有趣句子多不勝數,「SORRY I DON'T WORK HERE」、「TECHNO IS MY BOYFRIEND」、「PANIC BUY」,創意與笑意皆無限。

日本書店BLANKMAG的「SO MANY BOOKS, SO LITTLE TIME」Cap帽(BLANKMAG)

由日本書店BLANKMAG推出的「SO MANY BOOKS, SO LITTLE TIME」Cap帽,則帶點諷刺意味,書太多時間太少;東京帽牌Cap Tokyo的「BAD HAIR DAY」,開宗名義告訴其他人自己的頭髮亂了。

東京帽牌Cap Tokyo的「BAD HAIR DAY」Cap帽(Zozo)

說過了多款Cap帽設計,其實11月8日正是帽子日。雖然每年有數之不盡的「XX日」,但兒童癌病基金舉辦的帽子日,是為患癌兒童及青少年送上關懷,因抗癌化療過程中,甩掉頭髮是副作用之一,他們需要戴帽來保暖頭皮提供安全感,活動以「Hats We Wear, Care We Share」為主題,全城響應一起戴帽為他們送上支持,令帽子不只是時尚配件那般簡單。