Stone Island再版《Storia: Updated》　56頁新章收錄社區影響力

【Stone Island/ Storia: Updated/ 紙本】縱觀近月時裝界，有不少設計師也暫時放低服裝創作，把心力投放到品牌紙本之上，繼N.HOOLYWOOD主腦尾花大輔為慶祝品牌創立25周年編寫《苦痛の記録》後，古着世界無人不曉的Nigel Cabourn亦推出首本自傳《VINTAGE NIGEL CABOURN》，日前Stone Island都將2020年的《Storia》檔案相冊再版，將這四年來加入Moncler集團的「後Stone Island年代」一一記錄，編寫成新編《Storia: Updated》。



早在2012年，Stone Island經已出版過品牌三十周年紀念書籍《ARCHIVIO '982-'012》，直至2020年品牌再推出《Storia》，透過從未曝光的圖像來講述品牌自1982年以來的經歷及設計故事，作為當今人氣時尚與創新功能並重的Stone Island，無疑被Moncler集團收購後其曝光度比以往上升，在一系列聯乘企劃下，大肆宣揚品牌在時裝、運動、音樂、藝術文化的影響，直令現任品牌總裁Carlo Rivetti決意再次把這四年前的《Storia》一書進行更新，希望收錄編寫最豐富、沒有遺留的檔案書冊，讓Stone Island粉絲再深入了解品牌四十二年來的歷程。

Stone Island品牌總裁Carlo Rivetti與Liam Gallagher（Stone Island）

Stone Island《ARCHIVIO '982- '012》（2012）：

Stone Island《Storia》（2020）：

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本次全彩色印刷的Stone Island《Storia: Updated》共有304頁，由黑色封面改為灰色，書面上一如既往注入Stone Island標記並改寫上《Storia: Updated》字樣，繼續交由Rizzoli New York出版，內容上基於《Storia》作延伸，同樣講述Stone Island創始人Massimo Osti的起源與一路以來品牌所帶出的背後理念，此外一系列歷史性衣物均一一披露，書中亦更新了不少原始手稿及前所未見的單品照。

Stone Island更新版《Storia: Updated》（Stone Island）

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當中總共五十六頁的全新章節「Community」，則交由曾擔任《金融時報 》（Financial Times）的英國時裝記者Charlie Porter撰寫，這位時裝周常客的男裝評論家，圓滿記錄Stone Island在這個世代對全球的影響，除了英國足球世界、米蘭80年代Paninari造型、北美嘻哈音樂文化外，他更找來多位收藏家分享珍品，透過Stone Island建立的無形社區作為一種研究題材，探索、解構品牌核心的「Famiglia」家庭意識。

Stone Island更新版《Storia: Updated》注入全新章節「Community」（Stone Island）

Stone Island首席執行官Robert L. Triefus表示：「在過去四十多年，Stone Island不斷地發展，品牌希望推出一本更新版書籍令故事變得完整。《Storia: Updated》捕捉了Stone Island核心價值，講述從設計至衣物融入人們生活的過程。這本書適合任何人，無論是Stone Island忠粉或是即將購買第一件Stone Island的各位。」