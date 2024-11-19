agnès b.與A.P.C.同期推出聯乘作　皮鞋電子錶成千禧學生Y2K回憶

【Paraboot／agnès b.／A.P.C.／Casio／聯乘】數數手指，90後出生的今年經已步入三十歲中，然而看到近年街上千禧後配襯着Y2K造型，難免會回憶起在學生時期的自己，不過與現今誇張搭配相比，千禧世代的學生們在造型公式上確實有所不同，皆因當年學生所選用的品牌或單品都會以「可否帶回學校」作為考慮因素，有種愈低調愈好的感覺，來到近日，2000年代學生們最愛的兩大法國名牌再次在時裝界各自推出聯名單品，讓各位三十後重拾集體回憶。



憶起千禧中學生時代，有着一種可從書包便能得知他們家庭環境是否不俗的慣性，Nike、adidas等運動背包隨處可見外，一些家境富裕的男同學都會揹上當年已經過千元的Gregory背囊與Porter斜孭袋，女生們則會挑選agnès b.尼龍手提包，不過潮流就是轉瞬即逝，千禧後期很快便被裏原宿浪潮蓋過，但近月agnès b.這1975年誕生的法國品牌卻罕有地攜同另一法國傳奇皮鞋老牌Paraboot合作推出聯乘單品。

agnès b.尼龍小型旅行袋（agnès b.）

agnès b.聯乘Paraboot Imbattable皮靴（agnès b.）

同屬法國的agnès b.與Paraboot，一直致力於在工藝誕追求真實、耐用性，兩大品牌都以提供永恆優雅作品為理念，本年雙方一拍即合決意創作出具備時尚與功能的單品，在型號上選取了Imbattable型號，採用全黑柔軟Plonge羊皮製作亦不分男、女裝，外側注入agnès b.圓圈皮標，全法國人手製作差配備一條印有agnès b.手寫字樣的白色鞋帶供自行替換，相當有心思。

agnès b.聯乘Paraboot Imbattable皮靴（agnès b.）

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而為何會選用這經典高筒靴款呢？其實Imbattable早在1950年代經已出現，因鞋履提供舒適、堅固、防滑功能，當年被Les Halles中央批發市場的一眾肉販穿用，無獨有偶地agnès b.首家店舖的前身也是一家肉店，Imbattable型號與肉販的故事便成為了agnès b.與Paraboot本次聯名原點。

agnès b.第一家法國實體店（agnès b.）

另一款回憶殺單品便是電子錶，在當年手提電話還未普及兼且未能攜帶回校的年代，手錶便成為看時間與配搭校服的重點小物，而Casio的電子膠錶絕對是學生哥的恩物，既便宜又好襯，尤其是F91W與CA-53W-1Z計數機錶，近日同樣是千禧學生鍾愛的另一法國牌子A.P.C.亦與Casio合作，大玩簡約美學，散發出1970年代復古法式之美。

A.P.C.聯乘Casio A1000型號（A.P.C.）

A.P.C.聯乘Casio A1000型號（A.P.C.）

這款A.P.C.別注時計重塑Casio標誌性A1000型號，中性八角形錶殼設計盡顯極簡主義，乾淨俐落的線條讓錶款猶如化作手飾一樣，錶盤呈鏡面效果，A.P.C.刻意將所有文字刪去，在中央僅設LCD電子螢幕，並印有兩大品牌字樣，素材亦透過纖薄版霧面鋼材製成，提供銀色與金色兩種版本，易於調節的鋼質錶帶散發啞面光澤，不過最值一提是，四夥按鈕指示均雕刻在錶背，搭配A.P.C.結他匕首標誌成亮點，除此之外包裝都相當有心思，採用壓縮抽真空形態示人，將低調優雅風達到整致狀態。