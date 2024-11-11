KITH攜前世界拳王泰臣合作　設計藍本竟來自網絡流傳惡搞Meme圖？

【Mike Tyson／泰臣/ KITH／Supreme／聯乘】如熟悉美國街牌文化的話，於2007年，Supreme推出一款由攝影師Kenneth Cappello拍攝前重量級世界拳王泰臣（Mike Tyson）的肖像T恤成為經典中的經典，其稀有程度是就算在潮物轉售平台StockX中也沒人放售。不過十七年後，另一人氣品牌KITH再度與Mike Tyson合作，設計出一款全新Photo Print作品，而靈感更擷取自網絡上流行的泰臣Meme圖，搵開他與白鴿背後的故事！



KITH聯乘泰臣別注T裇（KITH）

一代拳王泰臣除了在拳擊上為人熟悉之外，其實他亦是一位愛鴿之人，原因是泰臣最初接觸拳擊全因白鴿開始。回顧九歲童年時，泰臣經常遭受欺淩，泰臣憶述當年自己又胖又醜，旁邊的同學總是在取笑他，所以兒時唯一樂趣就是看到白鴿在天空中自由飛翔，但不幸地某天他看到有惡霸在他眼前殺死一隻白鴿，直令他忍不住與那人打架，揮出了一生第一次拳頭；另一次泰臣在早幾年的訪問也談到，為何會跟一位女伴分手，原因同樣與白鴿有關，他講述這位前女友如何試圖將一隻寵物鴿子吃掉，雖然最終沒有成事，但就是這恐怖行為與態度，泰臣毫不留情地與這女士分開。

KITH聯乘泰臣別注T裇（KITH）

泰臣對合鴿的情愫相當堅固，不過都成為了網上被人取笑的元素之一，「Now Kith」這張Meme圖的出現源於一部網絡漫畫，當中一格「Now Kiss」場景圖相當經典，不過富創意的網民卻取笑泰臣口齒不清與發音，將「Kiss」讀成「Kith」的問題，惡搞地將這幅漫畫轉成泰臣年輕時抱着兩隻合鴿好像強迫它們親吻的照片，亦把「Now Kiss」改成「Now Kith」，成為美國流轉的網絡惡搞文化。

「Now Kith」Meme圖（Tenor）

「Now Kiss」Meme圖（Redbubble）

KITH主理人Ronnie Fieg看到這個在網絡上發酵甚廣的「Now Kith」文化，近日決定與這位曾是街頭時裝標誌人物大玩自嘲創作，這款別注T恤圓滿地移植了人氣「Now Kith」Meme圖，設計中融入流行網路氛圍，令經常在網上流連的人擁有共嗚感之外，對於一眾泰臣粉絲來說也是自2007年與Supreme合作過後的首次時尚聯乘。至於選擇最這個日子推出，相信亦為11月15日一場拳賽作宣傳，泰臣將會迎戰美國影視演員、網路名人、職業拳擊手Jake Paul，當中在本年五月的記者會上，Jake Paul再次以「Kiss」取笑泰臣，表示他想親吻泰臣豐滿的嘴唇，大戰一矚即發，當日入場的觀眾會否穿上這件KITH聯名入場呢？大家拭目以待吧！

2007年Supreme推出泰臣肖像T恤（dukesarchive）