鞋迷為搶NIGO x Nike聯名波鞋 求醫生暫停手術：先等我登記抽籤
撰文：COOL潮流生活網
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球鞋領域的蓬勃發展，讓眾多球鞋愛好者在看待鞋款的心態上，比看待自己生命還重要，過去便有相當多的街頭紛爭例子。
然而來到2024年又再度發生同樣奇葩的事，一位鞋迷竟在動手術還不忘搶NIGO x Nike Air Force 3聯名鞋款…
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鞋迷分享搶NIGO x Nike Air Force 3聯名鞋款過程
日前一位鞋迷@GarmentJT在X社群平台表示，自己在動手術時碰巧遇到NIGO x Nike Air Force 3突襲發售，結果他竟當場要求醫生暫停手術，好讓他順利搶購這雙愛鞋，「你以為我會讓手術阻止我嗎？」雖然最後他得償所願並在鏡子前自拍，但還是令人感到好奇，當下醫生們是抱持什麼樣的看法？
最後@GarmentJT也在社群發布上腳的照片，儘管可以得知他是NIGO x Nike Air Force 3的信仰鐵粉， 但若換作是螢幕前的朋友，你們也會做出如此瘋狂的舉動嗎？不妨與我們分享看法。
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