熱感羽絨靈感來自Stone Island？澳洲街牌MERTRA識玩社交媒體爆紅

【MERTRA／Stone Island】近年由Gorpcore、Blokecore、Y2K造型引領下，各時尚街頭品牌如Supreme、PALACE或KITH均會結集這三大元素作為設計靈感，不少獨立品牌也順利搭上這風潮相繼出現，本回介紹澳洲新晉街牌MERTRA，成立兩年已經在IG上吸引了二十一萬位粉絲追蹤，其最新的熱感羽絨服更展現出濃濃Stone Island氣息，相信將會掀起街牌新浪潮。



MERTRA熱感羽絨服（Heat Reactive Puffer Jacket）（IG@mertra）

MERTRA熱感羽絨服（Heat Reactive Puffer Jacket）（IG@mertra）

由Aron Williams於2022創立的澳洲品牌MERTRA，在短短兩年間已成為時尚街頭界備受追捧的單位，創作團隊透過前衛大膽細節注入都市服之中，並在質量與價格上達至平衡，設計出合乎現代Streetwear氣息的作品，吸引不少年輕一代注意，當中最享負盛名的單品就是連帽運動衛衣套裝，柔軟、耐用、舒適性配合寬鬆版型，無論搭配任何單品亦能塑造出完整街頭造型。

MERTRA連帽運動衛衣套裝（IG@mertra）

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雖然MERTRA增長迅速，但Aron Williams從不留在舒適圈，在本月尾將會上架的全新Black Friday Drop系列中，MERTRA更研發了兩款散發着Gorpcore機能表現的外套，包括熱感羽絨服（Heat Reactive Puffer Jacket）及防水反應外套（Water Reactive Shell Jackets），前者與Stone Island的標誌熱感技術有着異曲同工之妙，羽絨服會隨著氣溫上升、下降來呈現深淺色彩變化，而防水反應外套同樣受到水份衝擊時，便會滲透低層的MERTRA Monogram標誌，其超脫嶄新視野完全不像一個只是誕生了兩年的街牌。

MERTRA Heat Reactive Puffer Jacket：

MERTRA熱感羽絨服（Heat Reactive Puffer Jacket）（IG@mertra）

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MERTRA Water Reactive Shell Jackets：

服飾以外，另一令MERTRA在短時間成為火熱品牌的原因是，主理人Aron Williams得悉當今營運品牌需要透過網絡來增加曝光率，所以他經常在個人社交媒體中發佈穿上MERTRA單品的OOTD造型帖文，最大吸引力在於品牌真實性，創造出一種生活方式與網絡社群。

Aron Williams造型照：

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MERTRA現今的人氣狂熱，某程度需歸功於社交媒體的大力幫助，Instagram、TikTok、Threads等平台已成為街頭服飾文化的重要因素，不少粉絲也會在網上分享他們的造型照，以及編寫對MERTRA服裝的個人看法，從而建立起龐大線上群體，這關鍵詞於網絡的存在，輕鬆激發起時尚愛好者對未知品牌的興趣、好奇，所以MERTRA從不依靠廣告與明星代言，皆因Aron Williams希望獲得大家在日常生活中穿著MERTRA的真實反應。

回顧本年九月，MERTRA為慶祝英國新倉庫開幕，舉行了一次快閃活動強化品牌與粉絲們的鏈結，當天Aron Williams從貨車中向粉絲們拋出多件免費商品，這次的注目宣傳又再一次證明MERTRA的宣傳相當成功。MERTRA現在於澳洲與英國已擁有相當大的粉絲群，平易近人的價格讓更多年輕人易於接觸，此外MERTRA也着眼於網上售賣服務，免運費、24小時客服與迅速發貨運輸系統亦使全球客戶能夠輕鬆購買到MERTRA單品。