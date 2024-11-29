專訪G-Dragon大愛台灣改鞋職人Rifare　一位球鞋設計師成製鞋啟蒙

【Rifare Co／G -Dragon/ New Balance/ Nike/ Puma】改鞋是當今球鞋領域重大潮流之一，款式五花百門，而自台灣的改鞋單位Rifare Co.就以二創分趾打響名堂，短短成立五年經已吸引G-Dragon、Dua Lipa等多位時尚名人垂青，今次《一物》跟從不露臉Rifare Co.幕後主腦Frank進行訪談，為大家揭開其製鞋的神秘臉紗！



從不露臉的Rifare Co.主理人Frank（梁譯文 攝）

台灣分趾改鞋品牌Rifare Co.（梁譯文 攝）

台灣分趾改鞋品牌Rifare Co.（梁譯文 攝）

在當今球鞋領域中，很多愛鞋之人不甘於只收藏、搶購熱門款與聯名作品，為了展示個人獨有風格以及延長愛鞋壽命，不少人會找來改鞋職人二創鞋履，簡單地如換底以至在鞋面上注入繡花也成為人氣潮流。不過來自台灣的二創分趾改鞋單位Rifare Co.，卻嶄新地透過高難道分趾技術將球鞋形態重塑，品牌短短成立五年經已吸引多位時尚名人垂青。

Rifare Co.無疑是當今亞洲有名的改鞋單位之一，品牌於2019年正式創立，歷史雖然只得五年時間，「話長唔長、話短唔短」，不過其實主理人Frank累積了十年之多的製鞋、改鞋經驗。

Rifare Co.的二創球鞋系列（梁譯文 攝）

Frank坦言從小迷戀球鞋文化，不過直到一刻他已不滿足收藏或是擁有的地步，開始渴望知道一雙球鞋是如何創造、如何實踐、如何製作，以及每雙球鞋背後的設計意義與理念，所以Frank在大學畢業並完成當兵服役後，便毅然前往意大利佛羅倫斯POLIMODA時裝學院學習製鞋工藝，希望放眼世界，把自己愛鞋興趣發展成個人職業。

Rifare Co.的二創adidas X CLOT Gazelle By EC 草履（梁譯文 攝）

Rifare Co.的二創Nike X ACRONYM® Blazer 初號機（梁譯文 攝）

Rifare Co.的二創Timberland 6-inch Bunny Boots（梁譯文 攝）

在意大利這個皮鞋工匠林立的國度，Frank當然不是一來便接觸運動鞋，起初由最基本的手工皮鞋結構、縫紉、拼合與理念開始學習，但正正因為這樣，令Frank打下紮實的高品質製鞋學根基，從而將這些工藝技術移植到球鞋上，當中將球鞋換成Vibram底便是透過傳統Goodyear Welt技術製成，也令Frank了解到皮鞋與球鞋是息息相關，可融會貫通的。

Rifare Co.的二創New balance 993 TABI（梁譯文 攝）

Rifare Co.的二創New balance 993 TABI（梁譯文 攝）

談及為何最初會有將球鞋二創的想法，Frank認為現代人一年四季穿着運動鞋的時間較多，對於大家也會很願意掏出高昂金錢來購買手工皮鞋，為何不願意花點錢來買一雙手工運動鞋呢？所以Rifare Co.的主軸概念就是將更多時間、更好品質、更專業的技術投放到運動鞋上。

我認為同樣利用優質素材與技術製作的手工球鞋也應該值得受到關注！ Rifare Co.主理人Frank

Rifare Co.的二創New balance 2002r TABI系列（梁譯文 攝）

自2019年Rifare Co.誕生以來，Frank聰明地利用社交媒體擴大作品曝光率，一開始他便明確地選擇透過知名品牌既有的球鞋來進行重塑，讓這些熱門鞋款變得更特別，亦令大家慢慢接觸Rifare Co.，不過在現今改鞋世界百家爭鳴中，要脫穎而出相對困難，無論在鞋面畫圖、刺繡，甚至換材料或換底都有人去做，所以Frank突然想到何不嘗試將改鞋世界中未曾有人做過的Tabi款注入到球鞋呢，就是這個想法，Rifare Co.便成為第一位創作分趾改鞋的二創單位。

Rifare Co.的二創New balance 2002r TABI系列（梁譯文 攝）

Frank提及研發分趾改鞋技術足足花上一年時間，從鞋楦以至各何部件都要重新考量，其最大難處在於不影響原廠基礎下去改變鞋頭形態，同時要具備舒適、美觀條件，所以每一次製作Tabi鞋，Frank會製作兩雙，一雙是客人，而另一雙刻意做自己尺寸然後去實測，達至沒有任何問題才會售賣，他認為這是對客人的最大保障，也解答了為何改鞋收費比較高的原因。

Rifare Co.的二創Mizuno Wave Rider Β Dyed By Buaisou 「Tabi」（梁譯文 攝）

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Rifare Co.的二創Mizuno Wave Rider Β Dyed By Buaisou 「Tabi」（梁譯文 攝）

憑着東洋文化傳統工藝將舊鞋基礎作重新翻新，除了Tabi分趾設定外，Frank更喜愛將日本古布作為二創細節，在他而言，古布所經歷的歲月變化都是唯一且天然的，所散發的獨特氣質是當今沒有技術能刻意製造出來，只能交由「時間染製」，藍染古布外，Frank亦蒐集一些柿染的綢緞、絲緞，為日後每雙唯一的作品收集最佳素材，最新的Mizuno Wave Rider Β Dyed By Buaisou 「Tabi」以及早前的Nike ISPA Drifter INDIGO就是最好例證，同樣利用分趾處利，以及採用古布、紅線刺子繡點綴。

Rifare Co.的二創Nike ISPA Drifter INDIGO（梁譯文 攝）

問及Frank在這五年來那款作品最令他記憶猶新，是不是為韓國著名藝人權志龍客製的PEACEMINUSONE聯乘Nike Para-noise AF1「VV」呢？Frank回答跟G-Dragon合作的企劃當然是相當深刻，但如要挑選一雙作品的話，只能說是為球鞋設計師Salehe Bembury定製的第一雙New Balance，Frank坦言Salehe Bembury絕對是他的啟蒙老師與伯樂，「回想當年有機會為偶像Salehe Bembury製鞋，他更在個人IG上發佈分享，隨即讓我有機會認識不同名人，包括Jeff Staple、Sillage主腦Nicolas Yuthanan、FDMTL創辦人津吉學等，所以Salehe Bembury才是我最深刻的作品。」

Rifare Co.的二創Nike Para-noise AF1「VV」（梁譯文 攝）

Salehe Bembury是我的啟蒙老師與伯樂。 Rifare Co.主理人Frank

Salehe Bembury分享訂製的New Balance 993（IG@salehebembury截圖）

最後談到Rifare Co.未來有甚麼動向？Frank希望繼與Puma為Dua Lipa製作專屬Speedcat改製鞋後，往後再有更多與品牌官方合作的企劃出現，也想舉辦多一些小型展覽，就像這次在香港hideandseek般可以與客人面對面交流，Frank還透露正在與Vibram研究開發Rifare Co.專屬鞋底，除了增加個人特色之餘，亦可減低被抄襲的機會，但以上正是自己與品牌來的長期目標吧！