Kate Moss聯乘Zara變設計師　復刻超模曾穿過華麗性感Party Dress

【Zara聯乘Kate Moss】繼早前H&M宣布將與Diesel創作總監Glenn Martens攜手合作推出2025秋冬客席設計師系列預告後，快時尚的另一龍頭品牌Zara日前也公告全新聯乘企劃，但與H&M不同之處是其聯名對象並非時裝設計師，而是國際知名超級時裝模特兒Kate Moss，作為雙方首次合作，本系列更窺探了八、九十年代Kate Moss的個人衣櫥，為即將來臨的聖誕節迎來最時尚的派對服飾。



Zara聯乘Kate Moss派對系列（Zara）

回顧九十年代，Kate Moss絕對是最當時得令的時尚傳奇人物，由她演繹過的每個品牌廣告定必引來極大迴響，至今Kate Moss與女兒Lila Moss依然在女生時尚領域坐擁一席位，無論名牌、平民衣物或是二手衫，二人都能完美展示何謂「人着衫，而不是衫着人」。

Zara聯乘Kate Moss派對系列（Zara）

Zara聯乘Kate Moss派對系列（Zara）

雖然在歷史上Kate Moss與Zara不是第一次合作，但這次Kate Moss終於不是以模特兒身份出現，而是擔任設計主腦一職作為合作夥伴，一共四十款別注系列與好友、造型師Katy England攜手設計，所有作品均由Kate Moss的私人珍藏出發，挑選當年她真正穿着過的派對衣物進行復刻設計，此外宣傳造型照方面當然由Kate Moss親自演繹最適合不過，並由多年來的好拍檔Mert Alas與Marcus Piggott拍攝。

我希望能創造一個完美派對服裝系列，作品能夠輕鬆駕馭又不失時尚，將恰到好處的華麗感結合，陪伴各位渡過派對節日。 Kate Moss

Zara聯乘Kate Moss派對系列（Zara）

在本回Zara聯乘創作過程中，全交由這位超模所主理，透過這次合作Kate Moss在舊衣櫥中發掘了不少美好回憶，在一個訪問中Kate Moss更答道：「我發現了十九歲生日派對上穿過的裙子與鞋子。」直令讓她憶起當年由超級模特兒統領的黃金時代。除了這些滿載Studio 54風格的Disco閃爍鑲鑽衣物外，散發簡約主義與波希米亞風的衣物都成為Kate Moss的靈感泉源，尤其是能夠盡顯女生美好身材的性感縐紗單品。