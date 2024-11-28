重塑Canada Goose前身光輝歲月　新創意總監遠赴冰島體驗打響頭炮

【Haider Ackermann／Canada Goose／Snow Goose】本年五月時份，加拿大羽絨品牌Canada Goose宣布邀請時裝設計師Haider Ackermann擔任品牌首位創意總監，迅即令時尚界引來熱話，大家都在猜想究竟Haider Ackermann將如何將個人浪漫美學注入到功能性為本的禦寒品牌中，本年過後，近日Haider Ackermann終迎來Canada Goose的2024年秋冬系列地標戰，首個系列已表明品牌將會透過經典「Snow Goose」作為引發點，紀念、致敬、傳承、重塑Canada Goose過去的傳奇時刻。



Haider Ackermann設計的Snow Goose by Canada Goose系列（Canada Goose）

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於1957年Sam Tick創立Metro Sportswear，即是Canada Goose前身，在Sam Tick的女婿David Reiss加入公司後引入了羽絨填充機，直令品牌發展迅速，七十年代已經為警方、國家公園護理人員與其他政府公共工作人員提供羽絨大褸，後期還為L.L. Bean及Eddie Bauer出售設計，時至1985年David Reiss收購公司大部分股份並將公司名稱改為Snow Goose，而這十五年間的Snow Goose的標誌更是由David Reiss妻子Malca Reiss 設計的，不過時至2000年，在David Reiss的兒子Dani Reiss促使下，Snow Goose改名為Canada Goose，翌年Dani Reiss亦接替父親一職成為公司首席執行官。

這次由時裝設計師Haider Ackermann執掌Canada Goose後，這位創作總監希望重新將被遺忘的Snow Goose黃金年代重現，所以直接地以Snow Goose By Canada Goose之名進行創作，在全新標誌中巧妙地受到自然環境與地形輪廓啟發，從風到波浪、雪堆到北極峽灣，新符號散發出將Haider Ackermann獨有的現代詩意感，將速度與自由完美展示。

Snow Goose by Canada Goose全新標誌（Canada Goose）

Snow Goose舊標誌（Canada Goose）

大自然對我來說是一種逃避。當我被一望無際的風景、廣闊的山脈和深邃的海洋包圍時，我找到了內心的平靜，並受到了最大的啟發。這種心靈充電是一種解鎖模式。我希望大家能夠體驗到同樣的自由感。 Snow Goose by Canada Goose創作總監Haider Ackermann

Snow Goose by Canada Goose創作總監Haider Ackermann（Canada Goose）

首份Canada Goose的功課，Haider Ackermann旨向品牌經典Snow Goose致敬，本次系列邀請了Willy Vanderperre拍攝宣傳照外，亦誠邀曾飾演《日落巴黎》男主角的美國演員Ethan Hawke、女模特兒Julia Nobis以及一眾名人擔任品牌廣告代言人參與親身體驗全新Snow Goose作品。

美國演員Ethan Hawke（Canada Goose）

自然界的一切都可以教導我們一些東西。 美國演員Ethan Hawke

全新Snow Goose設計靈如同走遍了Canada Goose近七十年的歷史回憶，當中主打的Rider Parka源自品牌經典九十年代Canada Goose產物，這款升級版結合創意、現代化版型及大膽色彩進行重塑，開拓全新的創意領域，改動細節包括反光條、特大口袋、可調節收腰設定與側拉鍊，提升時尚視覺，功能性上達至攝氏溫度負三十度及華溫度負二十二度以下均能夠提供禦寒性能。

Snow Goose by Canada Goose Rider Parka（Canada Goose）

Snow Goose by Canada Goose Rider Parka（Canada Goose）

Snow Goose by Canada Goose Rider Parka（Canada Goose）

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Snow Goose by Canada Goose 2024秋冬系列：

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除了保留品牌出眾工藝表現外，Haider Ackermann更將品牌與大自然力量連繫，親身前往冰島極地進行實測試驗，希望藉此為大家分享Snow Goose的創作原點就是在廣闊壯麗的環境下而啟發。

中間那位是Snow Goose by Canada Goose創作總監Haider Ackermann（Canada Goose）