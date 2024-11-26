Palace Skateboards X Oakley再聯手兼顧機能性　打造街頭滑雪裝

成立於英國倫敦的街頭品牌Palace Skateboards，不僅利用服裝來推廣滑板文化，也大量融入英國街頭元素 (如：足球)，而且還講究服裝材質與機能性。



這從長期與Oakley聯名合作的系列就能看得出，本次聯手則與過去有些不同，將靈感轉往秋冬當紅的雪地運動，打造出街頭感十足的滑雪套裝。

Palace Skateboards X Oakley（palaceskateboards圖片）

從90年代Oakley檔案庫擷取靈感

為了此次聯手Palace深入研究了Oakley在90 年代的檔案庫，並從最經典的一些單品中汲取靈感，系列中的羽絨外套、夏爾巴拉鏈、連帽T、運動衫和雪衣都有著向老派Oakley致敬意味，並加入2024年冬季全新設計「Day Cloud」和「Night Cloud」圖形。

我從青少年時期就喜歡Oakley，它的未來主義美學、創新技術一直吸引著我。 Lev Tanju -- Palace聯合創始人兼創意總監

配件從頭到腳一併俱全

這系列均印有雙方品牌LOGO，並在面料上經過氧化處理，呈現出作舊的感覺。而本次合作在配件方面也是做好做滿，如：背包、巴拉克拉法帽、MOD 1頭盔、帽子、手套和Clifden防風太陽眼鏡，還特別西雅圖知名滑雪板製造商K2，限量生產專屬滑雪板。

但最重要的是，本次推出的Palace x Oakley Edge Flex戶外登山鞋，可能是許多人最感興趣的單品之一，外型不僅充滿未來感，而且採用防水面料製成，並搭載充滿尖刺的厚實橡膠鞋底，專門為嚴峻的高山雪地形而設計。

Palace x Oakley 2024 Winter collection

販售日期：11/15

在Palace官網、Dover Street Market及全球指定通路發售



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