三大時尚聯乘腕錶豐儉由人　最便宜只售$1,500　KAWS限量別注天價

【Laarvee／Timex／NOAH／KAWS／Audemars Piguet／小木"Poggy"基史／腕錶／聯乘】對於男士們來說，腕錶絕對是一生中無止境追求的單品，然而其吸引之處確實豐儉由人，「貴有貴玩、平有平玩」，沒有對與錯，總言之能夠配搭得宜、擁有自身挑選原因，甚至只是單純的喜歡，經已是一枚好錶。本回《一物》便為大家挑選了近期三大價格均有不同的聯乘腕錶作推介，由$1,540港元誇張至七位數港元，當中每款錶作背後故事都各有不同。



NOAH x Timex Moon Phase Watch：

來到本年年尾，時尚腕錶市場誕生了多款創作，這次由價錢低至高為大家逐一介紹。第一款相是紐約品牌NOAH與美國百年鐘錶品牌Timex的次回聯乘之作——NOAH x Timex Moon Phase Watch，正當大家以為這款是初回重新發行版，其實NOAH卻在設計上作出不少細節調整。

回顧本年六月雙方開發的初回聯名作NOAH x Timex Sun and Moon Watch，最注目位置當然是錶盤上方的日月指示窗框，腕錶可根據時間流動來令太陽轉變成月亮與星星圖案，搭載黑色鱷魚皮錶帶，散發出濃厚美式風格，售價僅為$198美元（約$1,540港元），難怪售罄速度那麼快。

NOAH x Timex Sun and Moon Watch：

時至近日，NOAH為了讓這枚被受追捧的作品能令更多人成功購入，決定推出2.0版本，不過主理人Brendon Babenzien卻不是單純原版復刻，雖然外觀依舊呈現Dress Watch視覺，鍍金不鏽鋼方型金色錶殼、黑色羅馬數字錶盤、時、分、秒針為創作主軸，配襯日月指示窗框，但這次的日月轉盤則轉換成月亮圖案，可在29.5天周期中追蹤月球當前位置，腕錶透過石英機芯提供動力，而六點位置並首度加入日曆視窗，錶帶換成啡色，將原版錶作更新升級，不過最驚喜的是定價上維持不變，同樣只售$198美元（約$1,540港元）。

NOAH x Timex Moon Phase Watch（NOAH）

NOAH x Timex Moon Phase Watch（NOAH）

Laarvee × POGGY All silver 925 “PEA106-PGY”：

第二款推薦作品是近年人氣旺盛的獨立腕錶品牌Laarvee與日本潮流名人小木"Poggy"基史攜手創作的全新PEA106-PGY錶作。

Laarvee由華裔設計師於2021年創立，品牌名稱來自法文「C'est la vie」，意思是生活就是如此，這就是生活，一直將嶄新設計融合傳統製錶工藝，致力開發世界上從未存在過的腕錶為宗旨，品牌最為人熟悉的型號是散發出藝術感的PEA001，揉合強烈Cartier Crash氣息，並將Rolex Submariner細節移植，此作品於2023年推出後即迅速引起腕錶、時尚與藝術界關注。

Laarvee × POGGY All silver 925 “PEA106-PGY”與Laarvee PEA001對比圖（Laarvee）

Laarvee × POGGY All silver 925 “PEA106-PGY”與Laarvee PEA001對比圖（Laarvee）

Laarvee PEA001的出現同樣吸引小木"Poggy"基史的眼球，他曾在訪問說：「當我在Instagram上發現了Laarvee便一見鍾情並立即購買，設計團隊是真正認識製錶技術，而不是一個只在社交媒體上流行的品牌，如果你是腕錶愛好者，一定會被Laarvee的作品吸引。」

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這次Laarvee的全新聯名腕錶 「PEA106-PGY」，圓滿散發小木"Poggy"基史的時尚視野，首先他將PEA001流線型溶解錶殼縮少成32乘37毫米的Dress Watch尺寸，賦予其現代斯文氣派，錶圈亦由計時刻度換成純銀「狗牙圈」，如同Rolex Datejust 1601與Day-Date 1803的感覺，另外錶盤刻度設定向Rolex Air-king 116900的特別「3-6-9」數字黑面致敬，不過最值一提是時針特別製成代表Poggy的「G」字樣，彰顯本次聯名合作身份，整隻手錶均以925純銀製作，全球限量100隻，定價$800美元（約$6,226港元），但可惜是開賣兩天已售罄！

Laarvee × POGGY All silver 925 “PEA106-PGY”（Laarvee）

Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon “COMPANION” by KAWS：

最後一款推介的作品便是瑞士高級鐘錶品牌Audemars Piguet與KAWS的聯名作，單看這兩大單位合作已知道其價值不菲，定價為248,700瑞郎（約$2,175,971港元），加上本次限量發售250枚，相信轉售價將會更上一層樓。

Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon “COMPANION” by KAWS（Audemars Piguet）

美國藝術家KAWS（Audemars Piguet）

這次愛彼AP與藝術家KAWS的企劃，透過經典COMPANION為基礎，完美地將此藝術角色植入精細傳奇Royal Oak腕錶之作上，腕錶所有部件均利用灰色鈦金屬打造，全新43毫米的錶面中央展示出3D立體迷你COMPANION雕塑，時間顯示設於錶面外圍，清晰可見COMPANION胸部刻意製成通孔，透視出代表腕錶跳動心臟的陀飛輪，致敬KAWS解剖系列，也為機芯及錶盤設計開拓全新美學，腕錶搭載全新手動上鏈2979機芯，此外錶圈的一字螺絲細節亦換成KAWS「X」圖案，完美地利用作品說明何謂藝術與時計的共同體！