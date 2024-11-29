灰色棉褲深受朴敘俊、李敏鎬愛戴！盤點4大穿搭提案打造不同風格

「灰色棉褲」絕對是各位健身房運動、居家時候所著用的頭選下身單品！如此舒適的單品同樣深受許多明星藝人的愛戴，如朴敘俊、李敏鎬等韓國男星都頻繁上身棉褲。



但其實灰色棉褲不僅能塑造運動休閒感外，同時還能搭配變化出不同造型，一個搭不好就會變大叔，以下就來看看這款下身長褲所帶來的不同穿搭感受。

▼ 韓國男神李敏鎬、朴敘俊都會利用「灰色棉褲」作為穿搭重點！

首先必須說的是挑選灰色棉褲「版型」的重要性！過往大家選擇的都是較貼身的棉褲款式，搭配上縮口的褲腳設定讓其在運動中能夠達到更好的伸展，但若想要打造出慵懶時尚氛圍，也可以選擇較為「寬鬆」的版型，呈現出別於運動感的視覺特色。

若想要打造出慵懶時尚氛圍，也可以選擇較為「寬鬆」的版型，呈現出別於運動感的視覺特色。（IG@yuthanan__）

Style 1. 復古休閒

上身以深色的海軍藍對比下身較淺色的灰色棉褲，展現出俐落的色調對比感。同時運用「抓毛絨Fleece」材質詮釋出復古的穿搭刻畫，也更添服裝保暖度。

Style 2. 美式簡約

整體穿搭選用了黑、灰、白三種相近色做為整體核心主軸，不過份搶眼的色調共鳴出整身的簡約美學。同時也利用了黑白格紋襯衫展現其美式休閒特色精神，也讓全身有著較突出的圖騰設計。

Style 3. 俐落正裝

灰色棉褲不只能營造出休閒服裝氛圍，同時也能引導出正裝重點！內裏以正式感灰色POLO衫與下身棉褲色調進行呼應，外層則添加深色大衣帶出俐落的正裝感。如果不想太過正式的朋友，也可添加老帽成為畫龍點睛的陪襯。

Style 4. 日式極簡

以同樣相近的灰白色勾勒出整身服裝重點印象，也詮釋出極簡的日式穿搭印象。同時更在上身服裝的版型或是下半身的灰色棉褲中，都選擇較Oversized的版型，展現了舒適的寬鬆穿搭風範。

以同樣相近的灰白色勾勒出整身服裝重點印象，也詮釋出極簡的日式穿搭印象。（IG@yuthanan__）

看完上述這些穿搭客的親身示範後，是否對「灰色棉褲」這件下身單品有著不同的想像呢？不只能夠輕鬆搭造運動感受，同時也可以利用不同的版型及上身搭配，展現出眼睛為之一亮的穿搭！

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