灰色棉褲深受朴敘俊、李敏鎬愛戴！盤點4大穿搭提案打造不同風格
撰文：JUKSY 街星
出版：更新：
「灰色棉褲」絕對是各位健身房運動、居家時候所著用的頭選下身單品！如此舒適的單品同樣深受許多明星藝人的愛戴，如朴敘俊、李敏鎬等韓國男星都頻繁上身棉褲。
但其實灰色棉褲不僅能塑造運動休閒感外，同時還能搭配變化出不同造型，一個搭不好就會變大叔，以下就來看看這款下身長褲所帶來的不同穿搭感受。
▼ 韓國男神李敏鎬、朴敘俊都會利用「灰色棉褲」作為穿搭重點！
首先必須說的是挑選灰色棉褲「版型」的重要性！過往大家選擇的都是較貼身的棉褲款式，搭配上縮口的褲腳設定讓其在運動中能夠達到更好的伸展，但若想要打造出慵懶時尚氛圍，也可以選擇較為「寬鬆」的版型，呈現出別於運動感的視覺特色。
Style 1. 復古休閒
上身以深色的海軍藍對比下身較淺色的灰色棉褲，展現出俐落的色調對比感。同時運用「抓毛絨Fleece」材質詮釋出復古的穿搭刻畫，也更添服裝保暖度。
Style 2. 美式簡約
整體穿搭選用了黑、灰、白三種相近色做為整體核心主軸，不過份搶眼的色調共鳴出整身的簡約美學。同時也利用了黑白格紋襯衫展現其美式休閒特色精神，也讓全身有著較突出的圖騰設計。
Style 3. 俐落正裝
灰色棉褲不只能營造出休閒服裝氛圍，同時也能引導出正裝重點！內裏以正式感灰色POLO衫與下身棉褲色調進行呼應，外層則添加深色大衣帶出俐落的正裝感。如果不想太過正式的朋友，也可添加老帽成為畫龍點睛的陪襯。
Style 4. 日式極簡
以同樣相近的灰白色勾勒出整身服裝重點印象，也詮釋出極簡的日式穿搭印象。同時更在上身服裝的版型或是下半身的灰色棉褲中，都選擇較Oversized的版型，展現了舒適的寬鬆穿搭風範。
看完上述這些穿搭客的親身示範後，是否對「灰色棉褲」這件下身單品有著不同的想像呢？不只能夠輕鬆搭造運動感受，同時也可以利用不同的版型及上身搭配，展現出眼睛為之一亮的穿搭！
韓流第一人權志龍究竟有何魅力？一文看清8大G-Dragon穿搭特色神射手K湯臣轉戰達拉斯獨行俠矚目萬分！3穿搭技巧簡約鬆弛感拉滿Bruno Mars神曲《APT.》風靡全球！盤點復古男神3大造型穿搭重點盤點韓國音樂天王Rain亮點鞋履！Nike Dunk Low穿搭簡單不失亮點穿搭教學丨以優質衣著展成熟魅力！5位日本潮流穿搭大叔各具特色大熊餐廳｜一覽Ayo Edebiri劇中穿搭！是天才廚師更是潮流象徵？8韓星的City Walk穿搭指南｜子瑜低腰短裙、舒華吊帶背心隨性慵懶
延伸閱讀：
軍綠色褲子穿搭 3 技巧：基礎黑白、大膽撞色⋯這樣搭讓你帥度直逼 Kuzma！
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】