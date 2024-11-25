PUMA復刻球王馬勒當拿戰靴平底版　改鞋職人將波Boot變斯文皮鞋？

【PUMA King/Blokecore/足球/改鞋】隨着Y2K與Blokecore風潮推動下，PUMA於本年中重新迎來經典賽車鞋Speedcat OG迅即迷倒一眾千禧造型的時裝迷，那當然還要歸功於BLACKPINK成員Rosé的大力加持。來到年尾，PUMA再次翻揭品牌足球舊檔案，本回決定帶來了八、九十年代陪伴阿根廷「上帝」馬勒當拿征服世界球壇的御用戰靴PUMA King作復刻，這次能否像Speedcat一樣再度掀起PUMA的另一波Blokecore時尚風雲呢？



PUMA King Indoor 2024復刻版（BEAMS）

馬勒當拿御用戰靴PUMA King（Getty Images）

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Blokecore時尚文化繼續發酵，近期已經由球衣穿搭慢慢轉移到足球鞋之上，不過對於專為草場而設的足球釘鞋來說，絕對不能在平地穿用，所以原本於1966年誕生的PUMA King，在這次FUTURE ARCHIVE系列便利用1999年推出的PUMA King Indoor本作主軸，至於這款室內版鞋作對上一次出現已是2015年，足足等了九年時間。

PUMA King Indoor 2024復刻版：

來到2024年版本，PUMA King Indoor沿用優質黑色皮革作為鞋面，搭配經典金邊點綴、印有PUMA與King標誌的巨型鞋舌，鞋底由橡膠製作，外側亦印有金色King標誌，原汁原味地將1999年型態毫無保留地復蘇過來。

PUMA King Indoor 2024復刻版（PUMA）

PUMA King Indoor 2024復刻版（PUMA）

除了復刻作之外，PUMA為了展現King的時尚一面，邀請了美國新澤西州一名獨立改鞋設計師Samuel Falzone合作，Samuel Falzone專門創作舊鞋新底單品，無論跑鞋、高爾夫球鞋、登山鞋或籃球鞋均是他的二創藍圖，曾自家改良過不少Nike、Jordan、Oakley與Birkenstock等舊作，這次與PUMA的項目更成為他初次與品牌的官方聯名，設計上除了將King Indoor波Boot拆去平底換上皮鞋底之餘，在鞋頭、鞋側、鞋踭位置都植入了傳統Wing-Tip皮鞋的通孔雕花細節，完美地讓一雙足球鞋散發出別樹一幟的另類時尚感。

回顧PUMA King Indoor的發展，此鞋作其實已超越了街頭室內足球場的界限，這雙鞋作早在1998年已吸引到德國傳奇時裝設計師Jil Sander的青睞，雙方首度為時尚、運動聯乘企劃揭開歷史性序章，Jil Sander憑着她簡約設計美學注入到球鞋中，將鞋身以純一顏色設計，鞋側的燙金King標誌改寫上JIL SANDER字樣，系列當中的棕色皮革版本絕對是經典。

Jil Sander聯乘PUMA King（fruitsfamily）

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此外，於上年度由Rihanna主導的FENTY亦帶來了PUMA Avanti聯乘系列，此Avanti款式同樣屬於King的基因，鞋款誕生源於Jil Sander聯名過後，PUMA得悉球鞋具有一定人氣度，2001年PUMA正式推出自家版本，Avanti與King Indoor的最大分別在於鞋底上的不同。