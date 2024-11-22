NBA官方籃球商與Off-White僅一次性聯乘　瞬間完賣籃球原來無氣？

【Wilson／Off-White／籃球/ NBA／聯乘】自2021年Off-White進入「後Virgil Abloh年代」，品牌藝術總監一職懸空多時，直至2022年4月終於迎來Ib Kamara上任消息，曾在Off-White跟Virgil Abloh共事多年，Ib Kamara對於這位已故傳奇的喜好、思路與設計相當了解，來到年初的2024年秋冬時裝騷中，就以BLACK BY POPULAR DEMAND為主題，其中重點元素實現Virgil Abloh對籃球的熱愛，當中近日上架的兩款聯乘Wilson時尚籃球更一夜完賣！



Off-White聯乘Wilson別注Airless Gen1 Basketball（Wilson）

Off-White聯乘Wilson別注Airless Gen1 Basketball（Wilson）

環觀Off-White在2024年秋冬季，顯見Ib Kamara植入不少美國元素，除了星形、骰子、蝴蝶圖像外，籃球絕對是軸心基因，在這季鞋款創作上，他有趣地移植傳統籃球凹凸不平的荔枝皮革於球鞋上，並以黑色線條還原籃球外觀，高筒鞋身與橡膠外底則為鞋款保留籃球鞋輪廓，並命名為The Baller。

Off-White 2024秋冬The Baller球鞋（Off-White）

Off-White 2024秋冬The Baller球鞋（Off-White）

Off-White 2024秋冬The Baller球鞋（Off-White）

The Baller球鞋外，Ib Kamara本季另一得意之作必定是模特兒手上的兩款籃球單品，這款驚喜之作絕對不只是一個擁有籃球外型的包包或手袋，而是千真萬確的籃球，無論在重量、大小與回彈力性能上均絕對符合正規籃球標準，皆因這是由NBA官方認可專業運動品牌Wilson的出品，並有Wilson獨家研發的未來感3D打印籃球——Airless Gen1 Basketball。自上年NBA全明星賽，Wilson Airless Gen1 Basketball Prototype率先亮相後，這款3D打「無氣」籃球於年初終於迎來量產款，這個Airless Gen1與原型相比有更顯著進步，定價$2,500美金之高也瞬間售罄。

Off-White 2024秋冬時裝騷（Off-White）

來到本次與Off-White的聯名，Wilson已官方表示了這次與時裝品牌的企劃是首次，也是僅此一次的合作，這個別注籃球將Off-White設計美學融入，依靠3D打印的聚合物結構來重現傳統籃球的手感、彈力與墜落感，球形具備八塊注滿通孔六角形的板狀與兩大品牌的浮雕字樣，周邊配件包括了錶鍊網袋、Off-White標誌膠帶、座枱球架、貼紙與黑色手提箱，售價雖然誇張地達至$3,900美金（約$30,400港元），不過一夜間已迅即完賣，相信一眾買家都是用來收藏，不會真的用來打波吧！

Off-White聯乘Wilson別注Airless Gen1 Basketball（Wilson）

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除了這款五位數港元的Airless Gen1 Basketball外，雙方亦設計了一款傳統籃球作品，同樣在Off-White的2024秋冬巴黎時裝周初次亮相，在經典的Wilson Evolution籃球上注滿Off-White的鋁箔字樣、圖案、徽號設計，其中一字句有趣地寫上「FOR ANKLE BREAKERS ONLY」，Ankle Break意指在籃球場一種令對手容易跌倒的技巧，即是這籃球只限給腳踝終結者專用，這籃球在價錢上比起以上的低，但售價也需要$425美金（約$3,300港元），官網同樣售罄。

Off-White聯乘Wilson別注籃球（Wilson）

Off-White聯乘Wilson別注籃球（Wilson）

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